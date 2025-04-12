Просто недостатньо швидкий, – Норріс пояснив свій провал в кваліфікації Гран-прі Бахрейну

Пілот Макларен Ландо Норріс поділився враженнями від власного виступу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну.

Слова 25-річного британця наводить Sky Sports.

Норріс підходить до гонки в Сахірі у статусі лідера чемпіоната 2025 року. Проте кваліфікація стала для нього провальною, адже гонщик показав лише шостий час.

Після кваліфікації Ландо дуже просто пояснив, чому він не зміг поборотися за поул, який у підсумку виграв його напарник Оскар Піастрі.

"На другому швидкому колі третього сегменту я не поїхав швидше навіть на одну десяту секунди. Я просто недостатньо швидкий", – сказав Норріс.

На запитання про те, де і чому сесія пішла не так, гонщик відповів коротко і з явним розчаруванням від отриманого результату, вказавши на себе і сказавши "тут".

"Поняття не маю. Чесно, без поняття. Просто недостатньо швидкий".

Нагадаємо, що Гран-прі Бахрейну відбудеться завтра, 13 квітня. Старт гонки запланований на 18:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що ФІА покарала двох пілотів Мерседес за інцидент під час другого сегменту кваліфікації.