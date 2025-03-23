Диво, що фінішував: Норріс розповів про проблеми з гальмами під час Гран-прі Китаю
Пілот Макларена Ландо Норріс зізнався, що він дивом дістався фінішу на Гран-прі Китаю. Британець розповів, наскільки великими були проблеми з педаллю гальма.
Слова 25-річного гонщика наводить Sky Sports.
По ходу гонки Норріс перебував у трьох секундах відставання від напарника Оскара Піастрі, який у підсумку став переможцем заїзду. Але потім у нього виникла проблема з педаллю гальма, яка почала поступово провалюватися.
Через це Ландо не зміг поборотися за перемогу, а на фініші він випередив Джорджа Расселла з Мерседес всього на 1,3 секунди.
"Останні чотири, п'ять, шість кіл були жахливими. Я не раджу цього робити! Це все одно, що їхати на каруселі без гальм. Це було неприємно. Я не думаю, що ми точно знали, що це було або що відбувалося.
Нам пощастило закінчити гонку. В кінці Джордж відстав лише на одну секунду. Це найгірший кошмар гонщика, коли відмовляють гальма. Це найгірше відчуття, коли ти натискаєш на гальма, а нічого не відбувається, і твоя нога опускається на підлогу.
Гальма працювали достатньо, щоб фінішувати, але ще одне або два кола, і я не думаю, що зміг би це зробити", – сказав Норріс.
Після двох етапів сезону та одного спринта Ландо Норріс лідирує в особистому заліку пілотів, у той час як Макларен посідає перше місце в Кубку конструкторів.
Раніше пілот Ред Булл Ліам Лоусон запевнив, що він розумію ситуацію, в якій він опинився, проваливши старт сезону 2025 року.