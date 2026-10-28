Команда Норріса дебютує у Формулі-2 в сезоні-2027

Команда пілота Макларен Ландо Норріса LN4 Fusion дебютує у Формулі-2 в наступному сезоні.

Про це повідомила пресслужби колективу.

LN4 Fusion оголосили про набір пілотів для участі у змаганнях та заявила, що заявлення на майбутній чемпіонат є серйозним кроком уперед в розвитку команди.

Зазначимо, що LN4 Fusion було засновано у 2026 році, а бази команди знаходяться в італійському Венето та британському Кембріджирі.

FIA Formula 2 Championship у 2027 році стартує 12-14 березня етапом у Бахрейні, а завершальні гонки мають відбутись в грудні у Катарі та Абу-Дабі.

Ландо Норріс є чинним чемпіоном Формули-1, але вже не претендує на перемогу в сезоні-2026. Лідером заліку є Кімі Антонеллі, а британець посідає шосте місце.

Гран-прі США завершився для британця на п'ятій позиції.