Ферстаппен з чемпіонським "похміллям" та катастрофою Норріса виграв божевільний Гран-прі Катару
У неділю, 1 грудня, у Лусаїлі завершився 23-й етап Формули-1 сезону-2024 – Гран-прі Катару.
Переможцем гонки став новоспечений чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен із Ред Булл.
Компанію на подіумі йому склали Шарль Леклер (Феррарі) та Оскар Піастрі (Макларен).
Катар з першого повороту дав зрозуміти, що це буде особлива гонка.
Ферстаппен, якого позбавили поула, вирвався на перше місце. Поганим стартом Джорджа Расселла скористався і Ландо Норріс, який проскочив уперед.
Не обійшлося і без зіткнень. Перший поворот став останнім для Франко Колапінто та Естебана Окона, а Ніко Хюлькенберг отримав прокол. Незабаром у бокси зійшов і Ленс Стролл.
Інтригу додавали постійні появи машин безпеки. Здавалося, що вона виїжджала на трасу майже кожні п'ять хвилин.
У середині заїзду стався подвійний прокол у Льюїса Гамільтона, який отримав +5 секунд за фальстарт, та у Карлоса Сайнса. Це також спричинило виїзд Бернда Майландера на трасу.
Через деякий час судді винесли вердикт щодо одного з інцидентів, який безпосередньо вплинув на результат перегонів.
Ландо Норріс отримав штраф стоп-енд-гоу за перевищення швидкості під час жовтих прапорів. Зважаючи на щільність пелотону, це поставило хрест на сподіваннях британця перемогти.
Завдяки цьому Ферстаппен спокійно доїхав до фінішу на першому місці, доки Норріс пробивався з дна. Прориву вистачило лише на одне очко.
Це дуже допомогло Феррарі, яка заробила багато очок за підсумками Гран-прі.
Не можна не відзначити перші у сезоні очки для Заубера. Чжоу Гуаньюй зміг фінішувати восьмим. На потрапляння в десятку претендував і Валттері Боттас, але його очко забрав собі Норріс.
Результати Гран-прі Катару-2024
Особистий залік пілотів
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 429 очок
- Ландо Норріс (Макларен) – 349
- Шарль Леклер (Феррарі) – 341
- Оскар Піастрі (МакЛарен) – 291
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 272
- Джордж Расселл (Мерседес) – 235
- Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 211
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 152
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 68
- Ніко Хюлькенберг (Хаас) – 37
Гран-прі Абу-Дабі закриє останні питання цієї кампанії, зокрема визначиться чемпіон Кубка конструкторів, за який змагаються Макларен та Феррарі.
До того ж, триває щільна боротьба за шосте місце між Альпін, Хаас та РБ.
Кубок конструкторів
- Макларен – 640 очок
- Феррарі - 619
- Ред Булл – 581
- Мерседес – 446
- Астон Мартін – 92
- Альпін – 59
- Хаас – 54
- РБ – 46
- Вільямс – 17
- Заубер – 4
Фінал сезону 2024 року традиційно закриватиме етап в Абу-Дабі, який відбудеться вже наступного тижня, з 6 по 8 грудня.