Ферстаппен з чемпіонським "похміллям" та катастрофою Норріса виграв божевільний Гран-прі Катару

У неділю, 1 грудня, у Лусаїлі завершився 23-й етап Формули-1 сезону-2024 – Гран-прі Катару.

Переможцем гонки став новоспечений чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен із Ред Булл.

Компанію на подіумі йому склали Шарль Леклер (Феррарі) та Оскар Піастрі (Макларен).

Катар з першого повороту дав зрозуміти, що це буде особлива гонка.

Ферстаппен, якого позбавили поула, вирвався на перше місце. Поганим стартом Джорджа Расселла скористався і Ландо Норріс, який проскочив уперед.

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VERSTAPPEN TAKES THE LEAD!! 😱



He dives to the inside at the first turn and Norris follows him through into second!! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/4rNc25PE3P — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

Не обійшлося і без зіткнень. Перший поворот став останнім для Франко Колапінто та Естебана Окона, а Ніко Хюлькенберг отримав прокол. Незабаром у бокси зійшов і Ленс Стролл.

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⚠️ SC DEPLOYED ⚠️



Colapinto, Ocon and Hulkenberg collide at T1.



The Haas has a puncture, the others are out 😔#F1 #QatarGP pic.twitter.com/xKWIIWGov8 — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

Інтригу додавали постійні появи машин безпеки. Здавалося, що вона виїжджала на трасу майже кожні п'ять хвилин.

У середині заїзду стався подвійний прокол у Льюїса Гамільтона, який отримав +5 секунд за фальстарт, та у Карлоса Сайнса. Це також спричинило виїзд Бернда Майландера на трасу.

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PUNCTURES FOR LEWIS HAMILTON AND CARLOS SAINZ! 💥



🟡 SAFETY CAR DEPLOYED 🟡#F1 #QatarGP pic.twitter.com/jj8xDVxcm9 — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

Через деякий час судді винесли вердикт щодо одного з інцидентів, який безпосередньо вплинув на результат перегонів.

Ландо Норріс отримав штраф стоп-енд-гоу за перевищення швидкості під час жовтих прапорів. Зважаючи на щільність пелотону, це поставило хрест на сподіваннях британця перемогти.

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⚠️ 10 SECOND STOP/GO PENALTY FOR NORRIS ⚠️



The McLaren is penalised for failing to slow under yellow flags.



He MUST serve the penalty within two laps. #F1 #QatarGP pic.twitter.com/iUJQHNFIeP — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

Завдяки цьому Ферстаппен спокійно доїхав до фінішу на першому місці, доки Норріс пробивався з дна. Прориву вистачило лише на одне очко.

Це дуже допомогло Феррарі, яка заробила багато очок за підсумками Гран-прі.

Не можна не відзначити перші у сезоні очки для Заубера. Чжоу Гуаньюй зміг фінішувати восьмим. На потрапляння в десятку претендував і Валттері Боттас, але його очко забрав собі Норріс.

Результати Гран-прі Катару-2024

Особистий залік пілотів

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 429 очок Ландо Норріс (Макларен) – 349 Шарль Леклер (Феррарі) – 341 Оскар Піастрі (МакЛарен) – 291 Карлос Сайнс (Феррарі) – 272 Джордж Расселл (Мерседес) – 235 Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 211 Серхіо Перес (Ред Булл) – 152 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 68 Ніко Хюлькенберг (Хаас) – 37

Гран-прі Абу-Дабі закриє останні питання цієї кампанії, зокрема визначиться чемпіон Кубка конструкторів, за який змагаються Макларен та Феррарі.

До того ж, триває щільна боротьба за шосте місце між Альпін, Хаас та РБ.

Кубок конструкторів

Макларен – 640 очок Феррарі - 619 Ред Булл – 581 Мерседес – 446 Астон Мартін – 92 Альпін – 59 Хаас – 54 РБ – 46 Вільямс – 17 Заубер – 4

Фінал сезону 2024 року традиційно закриватиме етап в Абу-Дабі, який відбудеться вже наступного тижня, з 6 по 8 грудня.