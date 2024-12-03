Феррарі не хвилюється через погані виступи Гамільтона
Керівний Феррарі Фредерік Вассер запевнив, що він не переймається поганим виступом у Гран-прі Катару пілота Мерседес Льюїса Гамільтона, який наступного року представлятиме Скудерію.
Слова 56-річного француза наводить Motorsport.
"Зовсім ні (не переймається поганою формою Гамільтона). Погляньте на 50 кіл, які він проїхав у Вегасі.
Він почав гонку десятим, фінішував (другим) на коробці передач (Джорджа) Расселла. Я зовсім не хвилююся", – сказав Вассер.
Семиразовий чемпіон світу отримав два штрафи за одну гонку в Лусаїлі, в якій він фінішував 12-м.
В якийсь момент він навіть запитав команду, чи не варто йому зійти з дистанції.
Цікаво, що після кваліфікації Гран-прі Катару Гамільтон визнав, що він повільний, програючи півсекунди результату свого напарника по команді.
Нагадаємо, що Джордж Расселл вивів із себе пілота Ред Булл Макса Ферстаппена.