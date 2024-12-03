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Феррарі не хвилюється через погані виступи Гамільтона

Олексій Погорелов — 3 грудня 2024, 10:10
Феррарі не хвилюється через погані виступи Гамільтона
Льюїс Гамільтон
Motorsport

Керівний Феррарі Фредерік Вассер запевнив, що він не переймається поганим виступом у Гран-прі Катару пілота Мерседес Льюїса Гамільтона, який наступного року представлятиме Скудерію.

Слова 56-річного француза наводить Motorsport.

"Зовсім ні (не переймається поганою формою Гамільтона). Погляньте на 50 кіл, які він проїхав у Вегасі.

Він почав гонку десятим, фінішував (другим) на коробці передач (Джорджа) Расселла. Я зовсім не хвилююся", – сказав Вассер.

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Семиразовий чемпіон світу отримав два штрафи за одну гонку в Лусаїлі, в якій він фінішував 12-м.

В якийсь момент він навіть запитав команду, чи не варто йому зійти з дистанції.

Цікаво, що після кваліфікації Гран-прі Катару Гамільтон визнав, що він повільний, програючи півсекунди результату свого напарника по команді.

Нагадаємо, що Джордж Расселл вивів із себе пілота Ред Булл Макса Ферстаппена.

Чотириразовий чемпіон світу зізнався, що втратив усю повагу до британця, який дуже розчарував його після кваліфікації Гран-прі Катару.
Льюїс Гамільтон Мерседес Феррарі

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