Ферстаппен: Я втратив усю повагу до Расселла

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен заявив, що він повністю розчарувався у Джорджі Расселлі з Мерседес.

Слова чотириразового чемпіона світу наводить Motorsport.

Нідерландець сказав, що втратив усю повагу до британця після того, як той випрашував у суддів штраф для нього після кваліфікації Гран-прі Катару.

"Я не міг повірити, що отримав штраф. Але в якомусь сенсі я вже нічому не дивуюсь у світі, в якому живу. Я не в захваті від цього, але в той чи інший момент потрібно просто перегорнути сторінку. Насправді, я просто намагався бути ввічливим, тож, можливо, мені не варто було бути таким. Я не хотів нікого підставляти, хто готувався до швидкого кола. І, роблячи це, будучи ввічливим, ти, по суті, отримуєш штраф. І це те, що я намагався пояснити. Але мені здавалося, що я розмовляю зі стіною", – сказав Макс.

Ферстаппен розповів, як він розчарувався у Расселлі під час розмови з суддями.

"Коли сидів у кімнаті стюардів, я був дуже здивований, тим, що відбувалося. Чесно кажучи, я був дуже розчарованим, тому що думаю, що всі ми тут дуже поважаємо один одного. За своє життя і за свою кар'єру я був у цій кімнаті багато разів з людьми, з якими я брав участь у перегонах. І я ніколи не бачив, щоб хтось так сильно намагався когось підставити. Я втратив будь-яку повагу до нього".

Нагадаємо, що судді покарали Ферстаппена втратою поула. Але це все одно не завадило пілоту Ред Булл виграти Гран-прі Катару.

Джордж Расселл, який стартував з першої позиції, фінішував четвертим.