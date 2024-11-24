Ферстаппен став 4-разовим чемпіоном Формули-1

Нідерландський гонщик команди Ред Булл Макс Ферстаппен достроково завоював титул чемпіона Формули-1 сезону-2024.

Нідерландець фінішував п'ятим на Гран-прі Лас-Вегаса, попереду свого конкурента Ландо Норріса з Макларен, що дозволило йому набрати достатню кількість очок для гарантованого титулу цього сезону.

Ферстаппен став п'ятим гонщиком в історії Ф-1, який завоював 4 титули поспіль після (Хуана-Мануеля Фанхіо, Міхеля Шумахера, Себастьяна Феттеля та Льюїса Гамільтон). Також він став другим наймолодшим володарем цього досягнення після іншого чемпіона Ред Булл, Феттеля, 26 років у німецького гонщика проти 27 у Ферстаппена.

Окрім того, нідерландський пілот зрівнявся за кількістю титулів з Аленом Простом та вище згаданим Себастьяном Феттелем. Тепер Ферстаппен випереджає за цим показником Айртона Сенну, Нельсона Піке, Нікі Лауду та Джекі Стюарта, які мають по 3 чемпіонські титули.

Наразі більше за нідерландця виграних сезонів Формули-1 мають лише Хуан-Мануель Фанхіо (5), Льюїс Гамільтон (7) та Міхаель Шумахер (7).

Також Макс Ферстаппен може стати першим з 1983 року пілотом після Нельсона Піке, який виграє чемпіонство у команді, яка не посідає перше або друге місце в Кубку конструкторів (наразі Ред Булл знаходиться на третій сходинці, поступаючись за два етапи до кінця Макларен та Феррарі).