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Команда Норріса виступить на Formula Trophy Malaysia з Бондаревим у складі – ЗМІ

Володимир Максименко — 31 жовтня 2026, 15:53
Команда Норріса виступить на Formula Trophy Malaysia з Бондаревим у складі – ЗМІ
Олександр Бондарев
Getty Images

Український гонщик Олександр Бондарев виступить в чемпіонаті Formula Trophy Malaysia рівня Формули-4.

Про це повідомили у Asian Motosport.

Очікується, що пілот приєднається до команди LN4 Fusion, яку цього року створив чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс.

Formula Trophy Malaysia – це молодіжна серія, яка є продовженням чемпіонату Південного Сходу Азії, змагання якої відбуватимуться на автодромі "Сепанг" у Малайзії.

Чемпіонат відбудеться у три етапи, протягом яких буде вісім гонок.

Розклад Formula Trophy Malaysia

  • 1 етап: 2-4 листопада
  • 2 етап: 6-8 листопада
  • 3 етап: 12-14 грудня

Зазначимо, що LN4 Fusion було засновано у 2026 році, а бази команди знаходяться в італійському Венето та британському Кембріджирі.

Нагадаємо, у вересні українець став пілотом команди Van Amersfoort Racing, приєднавшись на два останніх етапи сезону FREC.

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У вересні Бондарев дебютував у Формулі Європи (FREC). У першій гонці вікенду в Імолі українець фінішував на подіумі та став переможцем третьої. Таким чином, 17-річний хлопець став першим українським пілотом, хто здобув звитягу в Регіональних Формулах.

Олександр Бондарев Формула-4

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