Команда Норріса виступить на Formula Trophy Malaysia з Бондаревим у складі – ЗМІ
Український гонщик Олександр Бондарев виступить в чемпіонаті Formula Trophy Malaysia рівня Формули-4.
Про це повідомили у Asian Motosport.
Очікується, що пілот приєднається до команди LN4 Fusion, яку цього року створив чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс.
Formula Trophy Malaysia – це молодіжна серія, яка є продовженням чемпіонату Південного Сходу Азії, змагання якої відбуватимуться на автодромі "Сепанг" у Малайзії.
Чемпіонат відбудеться у три етапи, протягом яких буде вісім гонок.
Розклад Formula Trophy Malaysia
- 1 етап: 2-4 листопада
- 2 етап: 6-8 листопада
- 3 етап: 12-14 грудня
Зазначимо, що LN4 Fusion було засновано у 2026 році, а бази команди знаходяться в італійському Венето та британському Кембріджирі.
Нагадаємо, у вересні українець став пілотом команди Van Amersfoort Racing, приєднавшись на два останніх етапи сезону FREC.
У вересні Бондарев дебютував у Формулі Європи (FREC). У першій гонці вікенду в Імолі українець фінішував на подіумі та став переможцем третьої. Таким чином, 17-річний хлопець став першим українським пілотом, хто здобув звитягу в Регіональних Формулах.