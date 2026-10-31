Команда Норріса виступить на Formula Trophy Malaysia з Бондаревим у складі – ЗМІ

Український гонщик Олександр Бондарев виступить в чемпіонаті Formula Trophy Malaysia рівня Формули-4.

Про це повідомили у Asian Motosport.

Очікується, що пілот приєднається до команди LN4 Fusion, яку цього року створив чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс.

Formula Trophy Malaysia – це молодіжна серія, яка є продовженням чемпіонату Південного Сходу Азії, змагання якої відбуватимуться на автодромі "Сепанг" у Малайзії.

Чемпіонат відбудеться у три етапи, протягом яких буде вісім гонок.

Розклад Formula Trophy Malaysia

1 етап: 2-4 листопада

2 етап: 6-8 листопада

3 етап: 12-14 грудня

Зазначимо, що LN4 Fusion було засновано у 2026 році, а бази команди знаходяться в італійському Венето та британському Кембріджирі.

Нагадаємо, у вересні українець став пілотом команди Van Amersfoort Racing, приєднавшись на два останніх етапи сезону FREC.

У вересні Бондарев дебютував у Формулі Європи (FREC). У першій гонці вікенду в Імолі українець фінішував на подіумі та став переможцем третьої. Таким чином, 17-річний хлопець став першим українським пілотом, хто здобув звитягу в Регіональних Формулах.