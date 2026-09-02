Van Amersfoort Racing підтвердила підписання контракту з Бондаревим

Гоночна команда Van Amersfoort Racing підтвердила підписання контракту з українським пілотом Олександром Бондаревим.

Він приєднається до команди на двох останніх етапах сезону FREC.

Етапи чемпіонату відбудуться в Імолі з 4 по 6 вересня, а фінал сезону — у Гоккенгаймі з 11 по 13 вересня

"Ми раді вітати Олександра в VAR на двох останніх етапах сезону. Він уже досяг вагомих результатів у картингу та Формулі-4, і ми також на власні очі бачили його швидкість під час тестів з командою.

Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ним і на те, як він адаптується до середовища Formula Regional", – заявив керівник команди Van Amersfoort Racing Бред Джойс.

FREC вважається наступним кроком після Формули-4, в якій наразі виступає Бондарев. Для українця це буде перший виступ у FREC, сумарно з 30 спортсменів у попередній заявці 7 – дебютанти.

У зв'язку з виступами у FREC, Бондарев у поточному сезоні більше не виступатиме у чемпіонаті Формули-4.

Наприкінці липня поточного року Олександр Бондарев зупинився за крок від подіуму на етапі Формули-4 в італійському Муджелло.