Бондарев здобув історичну перемогу на дебютному етапі в Регіональній Формулі

Український пілот команди Van Amersfoort Racing Олександр Бондарев став переможцем третьою гонки на етапі Формули регіонального європейського чемпіонату (FREC) в італійській Імолі.

Раніше Бондарев виграв кваліфікацію до третьої гонки, і зумів втримати першу позицію. У підсумку українець на 0,443 секунди випередив лідера чемпіонату, італійця Емануеле Олів'єрі. Топ-3 замкнув нідерландець Рено Франкот.

Підсумкові результати:

Таким чином, Бондарев став першим у історії українським пілотом, який здобув перемогу в Регіональних Формулах. Для Олександра етап у Імолі став дебютним у FREC. У перших двох гонках він посів 10 і 2 місця.

FREC вважається наступним кроком після Формули-4. У зв'язку з виступами у FREC, Бондарев у поточному сезоні більше не виступатиме у чемпіонаті Формули-4.