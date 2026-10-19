"Хотів довести, що я пілот іншого рівня". Бондарев – про невдалий сезон у Ф-4, історичну перемогу у FREC та плани на 2027 рік

Український автогонщик Олександр Бондарев завершив сезон-2026 із перемоги на дебютному етапі в регіональній Формулі (FREC), довівши, що труднощі в італійській Формулі-4 не відображали його справжнього рівня.

16-річний киянин, який представляє академію Вільямс, розповів Чемпіону про причини невдалого сезону в Ф-4, адаптацію до нового боліда та плани на майбутнє.

Бондарев також поділився досвідом боротьби за чемпіонський титул в чемпіонаті UAE4, пояснив, чому не поспішає переходити до Формули-3, та розповів про труднощі шляху до Формули-1.

– Ви вже другий сезон повноцінно провели у формульних серіях. Яку навичку найбільше встигли покращити за цей час?

– Багато різних речей. Бо коли ти тільки приходиш з картингу у Формулу 4, ти не знаєш майже нічого. Ти знаєш, як їздити з іншими пілотами, але всі машини, всі боліди дуже різні, вони різного розміру, тому всьому треба вчитися.

Найскладніше було на початку нового сезону працювати з гумою під час гонки, тому в мене були дуже посередні результати на таких трасах, як Муджелло або Барселона, бо там деградація шин дуже сильна. А якщо дивитися на цей рік, то в Муджелло це був мій найкращий вікенд в італійській Формулі 4: навіть з тими проблемами, що були, я все одно показав нормальні результати – всі три гонки в топ-4.

Ще одна з речей, що я вивчив – як боротися за чемпіонат у формулах. Бо в картингу є чотири етапи, і це одна гонка, тобі просто треба приїжджати до фіналу. А у формулах у тебе є 12 гонок. На такому короткому чемпіонаті, як в Еміратах (UAE4, – прим.), ти не маєш права допускати помилки: одна неточність – і твій суперник виграє чи приїжджає другим, і це вже до 20-25 балів, які ти програв. З цим складно виграти титул.

Багато речей загалом, але я вважаю, що ці дві найважливіші.

– Про перемогу в UAE4. Як перемога в окремому чемпіонату відрізняється емоційно від просто звитяги в гонці?

– Це було дуже велике досягнення, бо це те, за чим я приїхав в Емірати. Я говорив зі своїми тренерами перед початком чемпіонату, що я приїхав сюди, щоб вчитися, як боротися за чемпіонат. У 2025 році в мене такого не було, але це нормально, бо це перший сезон у формулах.

І ми це зробили. Навіть якщо я не зміг реалізувати цей досвід для того, щоб боротися в італійській Формулі-4 за трофей в цьому сезоні, це все одно дуже важливий досвід, і він буде корисним для мене в наступних категоріях, таких як FREC або Ф-3.

– В італійській Формулі-4 сезон видався складним. Що взагалі пішло не так?

– До сезону в італійській Формулі-4 я був готовий. Я вже виграв чемпіонат на Близькому Сході, але з самого початку в Італії результатів не було. І, може, були речі, які я зробив не так, у гонках або в кваліфікації, як у Мізано, але темпу в нас просто не було.

Потім були проблеми у Валлелунзі та в Монці, ми їх пробували вирішити, але в той момент чемпіонат для мене вже закінчився. Коли Лука Саммалісто виграв 7 гонок з перших 9, то з того моменту вже складно боротися за чемпіонат. Все пішло не так з самого початку, і я вже багато говорив про проблеми з болідом та з мотором, які в нас були.

Тому так, це був дуже складний сезон. Але перехід у регіональну формулу і перемога на першому вікенді – це було те, що мені було потрібно, щоб показати себе. Бо такого, щоб якийсь пілот прийшов у кінці сезону, коли всі вже обкатали ці боліди, і виграв, і взяв поул – то такого, я думаю ніколи не було.

– Наскільки було складно пересідати в новий болід посеред сезону? З якими труднощами стикалися і як їх долали?

– Я був готовий до цього, бо вже після першого тесту в цій новій машині, за місяць до дебюту в Імолі мені вже сказали: "Ти готовий їхати". Після цього ми з моєю командою почали думати: можливо, виступ у FREC буде краще, ніж закінчувати Формулу-4. І ми зробили ще вісім днів тестів.

Я був готовий готовий до свого дебюту, може, не так сильно, як ті пілоти, які їздили на цьому боліді весь рік і знали, як боротися з цією системою "Push to Pass", якої у Формули 4 немає, однак я був достатньо готовий, щоб показати себе.

– А в чому найбільша відмінність саме боліда FREC від машини Формули-4?

– По-перше ці боліди набагато швидші в поворотах, але головне, що зробили таку машину, з якою обганяти можливо, і можна їхати дуже близько до наступного пілота. І як це було видно на гонках у Гоккенгаймі, я обганяв суперників майже кожне коло.

Навіть якщо складно їхати близько в якихось поворотах, все одно це можливо, якщо в тебе є темп. У Формулі-4 це було неможливо, бо не було системи "Push to Pass", і сліпстріму було мало. Також їхати дуже близько в поворотах до наступної машини теж було дуже складно.

І це в мене, у перших гонках у новій категорії викликало чимало труднощів. Я їхав повороти як у Формулі 4 – що я вивчив за два роки в Ф-4, як треба їхати за іншими пілотами. А потім ми подивилися цю гонку, і всі мої інженери говорили: "Що ти робиш? Ти готуєш вихід у поворотах, а в цій машині ти просто можеш їхати набагато ближче". Я такий: "А, окей". Потім я це вивчив, і проблем з цим вже не було.

Гонка регіональної формули, де тріумфував Олександр Бондарев

– Наскільки було легко адаптуватися до нової команди VAR у регіональній формулі?

– Мені дуже подобається команда Van Amersfoort, там дуже гарні люди, дуже гарні інженери, тому мені не було складно адаптуватися до роботи з ними. Ми зробили три дні тестів до початку вікенду в Імолі, і мені все сподобалось. У мене були різні можливості, за яку команду їхати останні гонки сезону – бо було два чи три пілоти, які не могли провести заїзд, – я вибрав Van Amersfoort, бо мені дуже подобаються там люди. І так адаптація до команди була дуже швидша і це можна побачити на результаті.

– Ви казали, що вже адаптувалися до FREC, але там суперники мають набагато більше досвіду. Як вважаєте, що вам треба покращити в майбутньому сезоні вже в новій серії?

– Є певна специфіка різних поворотів, про яку я не можу говорити, бо це те, що я обговорюю зі своїми тренерами, над чим ми працюємо, і я не можу про це розповісти. Але так, це просто інший болід, зараз все нове, треба адаптуватися до іншої команди. Я буду з командою R-ace GP в наступному сезоні. І будемо боротися разом за чемпіонат.

Команда теж дуже гарна, мені дуже подобається з ними працювати. Також будуть невеликі зміни до боліда з цією системою "Push to Pass", тому все одно в наступному сезоні будуть нові речі, які треба буде вивчити, але в нас будуть тести до початку сезону, щоб підготуватися.

– Ціль на майбутній сезон – саме боротьба за титул, правильно?

– Так.

– Яка гонка цього сезону вам запам'яталась найбільше?

– Звичайно перемога в Імолі. Це було… Це було просто супер.

– Нещодавно керівник Вільямс Джеймс Воулз про вас згадував у інтерв'ю. Як з колективом Формули-1 відбувалася взаємодія протягом сезону?

– Вони дуже нам допомогли закінчити з Ф-4, бо складно повірити, скільки проблем у нас було. Тому, після гонки в Муджелло я сказав: "Все, я не хочу більше їхати Формулу 4 в цьому році". Я хотів показати Вільямс, що те, що відбувалось в італійській Формулі-4 цього року, – це не я, що я пілот набагато вищого рівня. І я це зробив.

Я попросив: "Давайте шукатимемо місце у FREC". Я знав, що хтось у літню перерву піде, так само як я зробив з Ф-4, не захоче більше їхати у останні етапи регіональної Формули. Тому ми разом шукали місце, і ми його знайшли. І з першого вікенду я вже себе підтвердив: це той рівень, на якому я маю їздити.

– А чи спілкувалися з керівником Вільямс? Якщо так, то про що говорили?

– Так-так, я був на вікенді Формули-1 у Баку, там з ним поговорив. Спілкувались , загалом про Ф-1, про цей сезон, про наступний рік. Коли я приїхав до Азербайджану, ми вже зробили два тести, тому я йому розповів, як пройшли тренування з новою командою.

– А чи є взагалі якийсь довгостроковий план на майбутнє щодо заробляння очок суперліцензії, які необхідні для потрапляння до Формули-1, чи обговорювали це питання?

– Ні, ми не розмовляли про це. Для нас немає сенсу поспішати і стрибати з "регіоналки" у Формулу-2. Якщо я буду достатньо швидким пілотом, щоб потрапити до Формули-1, мені просто треба один сезон у Ф-2. Тому я вважаю, що про це зараз багато думати не треба, треба просто бути сфокусованим на наступному сезоні, і потім, якщо він пройде гарно, то про перехід у Формулу-3.

– А ви плануєте весь наступний сезон провести у FREC? Планів на Ф-3 наразі немає?

– У цьому сенсу немає. Річ у тім, що в Формулі-3 неможливо тестити болід – якщо у FREC ми в літню перерву мали можливість потестити болід, то в Ф-3 такої можливості.

–Що ви вважаєте найбільшими труднощами для потрапляння у Формулу 1? Фінанси, конкуренція чи ще щось?

– Все. Шанси потрапити у Формулу 1 дуже маленькі. Тобі треба мати спонсорів, фінанси і мати результати. Тобі треба перемагати в кожній категорії, щоб мати шанси потрапити у Формулу-1. І я вважаю, що якщо навіть однієї з цих частин не буде, то шансів нема. Я багато працюю з Вільямс, я багато працюю сам, зараз у нас дуже велика перерва перед наступним сезоном.

– У цьому сезоні у вас вже з'явилися спонсори, чи триває в команди пошук нових партнерів?

– Так, бо в цьому сезоні спонсори – компанії Autostrada та Kiss My Apps. Але так, ми переходимо в нову категорію, це новий рівень фінансів, які треба шукати, тому так, вся наша команда працює над тим, щоб знайти мені можливість, щоб їхати в наступному сезоні.

– Що у вашій професії гонщика не відповідає очікуванням людей?

– Багато людей думає, що тут, як у футболі, коли в другій чи в третій лізі тобі вже платять гроші, а тут такого й близько нема. Тобі треба інвестувати дуже багато часу і дуже багато фінансів, щоб навіть мати можливість потрапити у Формулу 1. Бо мене в школі питають: "А яка в тебе зарплата?". У мене немає зарплати, я тільки на початку кар'єри. Треба дуже сильно працювати, щоб мати цю можливість.

– Які результати в наступному сезоні ви вважатимете успішними, навіть якщо не вдасться взяти титул?

– Я точно буду боротися за титул і буду робити все можливе, щоб це зробити. Ну, і вже думати про перехід на наступний рівень. Але для цього треба перемагати в цій категорії. Це все прогрес.

У кожній категорії ти вчишся чомусь новому. І так, я вважаю, що за два вікенди FREC я ще не вивчив усе про цю категорію чи про цю машину. Тому я буду продовжувати вчитися і сподіваюся, що вся моя робота буде достатньою для хорошого результату.

– Як абстрагуєтеся від подій в Україні під час змагань? Яким чином намагаєтесь концентруватися саме на перегонах і як психологічно з цим справляєтесь?

– Все одно, навіть на вікендах, на які я їжджу, мої думки постійно з усіма людьми в Україні та з усіма нашими захисниками. Але коли я сідаю в болід, я вмію просто концентруватися на своїй гонці. Так, бо я представляю країну на своєму чемпіонаті. Це моє завдання.