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Я нікуди не піду, – Хорнер вкотре підтвердив свою відданість Ред Булл

Олексій Погорелов — 14 червня 2025, 12:36
Я нікуди не піду, – Хорнер вкотре підтвердив свою відданість Ред Булл
Крістіан Хорнер
Формула-1

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер не має жодного бажання залишати свою нинішню команду заради роботи в стані суперників.

Слова 51-річного британця наводить Motorsport.

Останнім часом західні ЗМІ знову почали писати про ймовірність розставання Хорнера з "биками" через внутрішні суперечки, чим нібито хочуть скористатися Феррарі та Альпін.

Але Хорнер вкотре запевнив, що він зацікавлений тільки в роботі у складі австрійського колективу.

"Я нікуди не піду. Я повністю відданий Ред Булл. У нас так багато всього хорошого. Ми на порозі запуску нашого власного двигуна у 2026 році, що було величезним проєктом і починанням.

Звичайно, завжди лестить, коли тебе асоціюють з іншими командами, особливо з такими, як Феррарі, але ні, я нікуди не збираюся, навіть в Альпін.

У цьому паддоку завжди багато спекуляцій, але ви знаєте, що я тут вже 21 рік, і я не маю жодного наміру бути деінде", – сказав Хорнер.

Після дев'яти етапів Формули-1 сезону 2025 року Ред Булл посідає четверте місце в Кубку конструкторів, маючи в активі 144 очки. "Бики" відстають на 218 балів від лідера в особі Макларен.

Раніше пілот Мерседес Джордж Расселл відреагував на зацікавленість своєї команди у підписанні Макса Ферстаппена.

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