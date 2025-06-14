Я нікуди не піду, – Хорнер вкотре підтвердив свою відданість Ред Булл

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер не має жодного бажання залишати свою нинішню команду заради роботи в стані суперників.

Слова 51-річного британця наводить Motorsport.

Останнім часом західні ЗМІ знову почали писати про ймовірність розставання Хорнера з "биками" через внутрішні суперечки, чим нібито хочуть скористатися Феррарі та Альпін.

Але Хорнер вкотре запевнив, що він зацікавлений тільки в роботі у складі австрійського колективу.

"Я нікуди не піду. Я повністю відданий Ред Булл. У нас так багато всього хорошого. Ми на порозі запуску нашого власного двигуна у 2026 році, що було величезним проєктом і починанням.

Звичайно, завжди лестить, коли тебе асоціюють з іншими командами, особливо з такими, як Феррарі, але ні, я нікуди не збираюся, навіть в Альпін.

У цьому паддоку завжди багато спекуляцій, але ви знаєте, що я тут вже 21 рік, і я не маю жодного наміру бути деінде", – сказав Хорнер.