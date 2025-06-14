Расселл: Ферстаппен завжди буде на радарах Мерседес, з моїм новим контрактом чи без

Пілот Мерседес Джордж Расселл розповів, що переговори з командою про новий контракт були поставлені на паузу.

Слова 27-річного британця наводить Motorsport.

Чинна угода Расселла з Мерседес розрахована до кінця 2025 року. І хоча керівник "срібних стріл" Тото Вольфф говорив, що команда не стане затягувати з підписанням нового контракту, саме це і відбувається.

"Чесно кажучи, ніяких реальних розмов (про новий контракт), тому що зараз у нас є більш важливе завдання – як змусити наш болід їхати швидше. Я знаю, що буду у Формулі-1 наступного року. Мій намір і мета – залишитися в Мерседес, і я думаю, що Тото теж має такий намір. Чесно кажучи, для нас обох немає реальних причин відхилятися від цього", – сказав Джордж.

Мерседес продовжує мріяти про Макса Ферстаппена, який у свою чергу продовжує говорити про відданість Ред Булл. Але Расселл розуміє, що це не зупинить німецький колектив.

"Це зрозуміло, такі, як Макс, завжди були на радарі, бо чому б йому не бути на радарі? Він один з ГОАТів (найвеличніший усіх часів), і я це розумію. Але врешті-решт ти маєш довести свою цінність. І я відчуваю, що робив це знову і знову протягом семи років у Формулі-1 і всієї моєї кар'єри. Тож я не хвилююся".

Після дев'яти етапів Формули-1 сезону-2025 Джордж Расселл посідає четверте місце особистого заліку, заробивши 111 очок. Він відстає на 26 балів від Макса Ферстаппена, який іде третім.

Раніше стало відомо, що ФІА відсторонила від Гран-прі Канади стюарда за "несанціоновані коментарі" з критикою пілотів Формули-1.