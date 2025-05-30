Хорнер закрив питання щодо свого майбутнього з Ред Булл на тлі інтересу з боку Феррарі

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер запевнив, що він на всі 100% відданий австрійській команді та не планує з неї йти.

Слова 51-річного британця наводить Planet F1.

Західні ЗМІ писали про те, що минулими тижнями Феррарі виходила на зв'язок з Хорнером, бажаючи дізнатися про його інтерес до посади керівника Скудерії.

Проте Хорнер дав зрозуміти, що його серце належить тільки Ред Булл.

"Завжди лестить, коли мене пов'язують з іншими командами, але я на 100% відданий Ред Булл. Ці розмови були завжди, і, безумовно, будуть в довгостроковій перспективі. Існує купа спекуляцій, як завжди в цьому бізнесі, люди приходять сюди, йдуть туди, тощо. І я думаю, що люди в нашій команді точно знають, якою є ситуація. До того ж, моя італійська гірша за англійську Флавіо, тож як це може спрацювати?", – сказав Хорнер, коли поряд із ним перебував Флавіо Бріаторе, радник команди Альпін.

Нагадаємо що сьогодні, 30 травня, в Барселоні стартував дев'ятий етап Формули-1 сезону-2025. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій іспанського вікенду.

Раніше стало відомо, що Макс Ферстаппен не використає опцію в своєму контракті з Ред Булл, яка дозволить йому залишити команду наприкінці 2025 року.