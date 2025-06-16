Команда Формули-1 залишилася без генерального директора

Генеральний директор Рено Лука де Мео подав у відставку після п'яти років роботи у французькому автовиробнику.

Про це повідомляє RacingNews365.

Згідно з джерелом, де Мео планує взяти на себе провідну роль у французькій компанії Kering, якій належать такі бренди як Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron та Alexander McQueen.

Лука де Мео був відповідальним за деякі нещодавні великі зміни в команді Формули-1 Альпін, в тому числі за вихід Рено з числа постачальників силових установок наприкінці цього сезону.

Це призвело до того, що Альпін (автоспортивний підрозділ Рено) вперше в своїй історії стане клієнтською командою, домовившись з Мерседес про постачання СУ, починаючи з наступного сезону.

У жовтні минулого року де Мео заявив, що Рено витрачає до 250 мільйонів євро на рік на виробництво двигунів, тоді як купівля у іншого виробника обійшлася б менш ніж у 20 мільйонів.

Нещодавно 58-річного італійця бачили на решітці на Гран-прі Іспанії разом з Флавіо Бріаторе, який продовжує виконувати обов'язки керівника команди після звільнення Олівера Оукса.

Раніше стало відомо, хто має посісти місце Оукса в ролі нового керівника Альпін.