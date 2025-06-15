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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Команда Формули-1 визначилася з новим керівником команди

Олексій Погорелов — 15 червня 2025, 19:00
Стів Нільсен
Стів Нільсен
Motorsport

Альпін готується оголосити про призначення Стіва Нільсена новим керівником команди Формули-1.

Про це повідомляє Motorsport.

60-річний британець працює у Формулі-1 з 1986 року. Спочатку він був водієм вантажівки у кейтеринговій компанії "королеви автоспорту".

Потім Нільсен встиг попрацювати в таких командах, як Хонда, Бенеттон, Тіррелл, Ерроуз, Торо Россо та Вільямс.

До того ж, раніше він працював спортивним директором у Лотусі, Рено, Формулі-1 та ФІА.

Нагадаємо, що колишній керівник Альпін Олівер Оукс був звільнений зі своєї посади на початку травня. А через кілька днів після цього був заарештований його брат Вільям.

Західні ЗМІ писали про інтерес французької команди до Крістіана Хорнера, проте британець заявив, що він не збирається йти з Ред Булл.

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