Команда Формули-1 визначилася з новим керівником команди
Альпін готується оголосити про призначення Стіва Нільсена новим керівником команди Формули-1.
Про це повідомляє Motorsport.
60-річний британець працює у Формулі-1 з 1986 року. Спочатку він був водієм вантажівки у кейтеринговій компанії "королеви автоспорту".
Потім Нільсен встиг попрацювати в таких командах, як Хонда, Бенеттон, Тіррелл, Ерроуз, Торо Россо та Вільямс.
До того ж, раніше він працював спортивним директором у Лотусі, Рено, Формулі-1 та ФІА.
Нагадаємо, що колишній керівник Альпін Олівер Оукс був звільнений зі своєї посади на початку травня. А через кілька днів після цього був заарештований його брат Вільям.
Західні ЗМІ писали про інтерес французької команди до Крістіана Хорнера, проте британець заявив, що він не збирається йти з Ред Булл.