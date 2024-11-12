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Мерседес та Альпін оголосили про угоду щодо силових установок

Олексій Погорелов — 12 листопада 2024, 14:13
Мерседес та Альпін оголосили про угоду щодо силових установок
Альпін та Мерседес
Формула 1

Мерседес та Альпін уклали угоду щодо використання німецьких силових установок.

Як повідомляє офіційний сайт Формули 1, французька команда буде використовувати мотори Мерседес, починаючи з сезону 2026 року. Угода буде дійсна до кінця 2030 року.

Угода також передбачає постачання коробок передач. Хоча джерела повідомляють, що Альпін планує виробляти власні коробки передач на заводі в Енстоуні з 2027 року.

"Багаторічна угода передбачає, що Мерседес-Бенц постачатиме Альпін силові агрегати протягом усього періоду дії нових правил, з 2026 до щонайменше 2030 року.

Окрім силового агрегату, Альпін також отримуватиме коробки передач Мерседес, починаючи з сезону 2026 року. Команда залишається зосередженою на тому, щоб виступити якнайсильніше в сезонах 2024 та 2025 років", - йдеться у заяві французів.

Минулого місяця Альпін підтвердив, що закриє свою програму з розробки власних двигунів наприкінці наступного сезону в рамках проєкту трансформації "Hypertech".

Раніше з'явилася інформація, що Ауді збирається продати Катару частину своїх акцій у Заубер.

Альпін Мерседес Формула 1

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