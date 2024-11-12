Мерседес та Альпін оголосили про угоду щодо силових установок
Мерседес та Альпін уклали угоду щодо використання німецьких силових установок.
Як повідомляє офіційний сайт Формули 1, французька команда буде використовувати мотори Мерседес, починаючи з сезону 2026 року. Угода буде дійсна до кінця 2030 року.
Угода також передбачає постачання коробок передач. Хоча джерела повідомляють, що Альпін планує виробляти власні коробки передач на заводі в Енстоуні з 2027 року.
"Багаторічна угода передбачає, що Мерседес-Бенц постачатиме Альпін силові агрегати протягом усього періоду дії нових правил, з 2026 до щонайменше 2030 року.
Окрім силового агрегату, Альпін також отримуватиме коробки передач Мерседес, починаючи з сезону 2026 року. Команда залишається зосередженою на тому, щоб виступити якнайсильніше в сезонах 2024 та 2025 років", - йдеться у заяві французів.
Минулого місяця Альпін підтвердив, що закриє свою програму з розробки власних двигунів наприкінці наступного сезону в рамках проєкту трансформації "Hypertech".
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