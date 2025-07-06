Це найгірше відчуття, – Гамільтон пояснив, чому не зміг потрапити на подіум на Гран-прі Великої Британії

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон поскаржився на те, що його машиною було важко керувати на Гран-прі Великої Британії, що не дозволило йому фінішувати у трійці. Також він розкритикував стратегію команди.

Його слова передає SkySports.

" Машиною було дуже, дуже важко керувати. Вона просто не має стабільності. Ви входите в поворот, і вона постійно клацає. Вона просто не може встояти на місці, і це дуже ускладнює керування. А на низькій швидкості не любить повертати. Це дуже неприємний баланс. Це найгірше відчуття.

Ми втратили час і багато місць через стратегію. Я не зовсім розумію, як я був четвертим, а вийшов восьмим. Це дуже ускладнило життя. Я застряг позаду трьох машин на довгий час. Потім я зупинився раніше в надії на андеркат, і боже, це було так складно. Ця машина зовсім не любить таких умов. Було багато помилок. Це був не найкращий день", – сказав Гамільтон.

7-разовий чемпіон фінішував на 4 місці. Перемогу в підсумку здобув пілот Макларен Ландо Норріс, а його напарник по команді Оскар Піастрі фінішував другим. На третьому ж місці вперше у своїй кар'єрі опинився 37-річний Ніко Хюлькенберг.

Наступна гонка відбудеться тільки за три тижні. Наприкінці липня у Спа-Франкоршам відбудеться Гран-прі Бельгії.