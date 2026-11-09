Гамільтон став другим пілотом в історії, який провів 400 Гран-прі у Формулі-1

Британський пілот Льюїс Гамільтон провів свій 400-й Гран-прі у Формулі-1, ставши лише другим спортсменом, який досягнув цієї позначки.

Про це повідомляє BBC Sport.

Ювілейним для 41-річного гонщика став етап у Сан-Паулу. 7-разовий чемпіон світу провів свій ювілейний Гран-прі на трасі "Інтерлагос" у Бразилії, де у 2008 році здобув свій перший титул.

Гамільтон цього разу стартував двадцятим через штраф за використання нового двигуна, але зумів фінішувати дев'ятим, заробивши два очки. Вже на першому колі представник Феррарі відіграв одразу 11 позицій.

Зазначимо, що рекордсменом залишається пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо. На рахунку іспанця 445 стартів.

Нагадаємо, що переможцем цього Гран-прі став Ландо Норріс. Водночас Мерседес достроково здобув титул конструкторів.