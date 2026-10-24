Гамільтон: Ми маємо виступати за свободу Палестини та Сирії

Пілот команди Феррарі висловився про проблеми Африки на тлі повернення Формули-1 на континент.

Слова британця наводить Race Fans.

На думку гонщика, проблеми, які є в Руанді, є наслідком колоніальної політики Європи у минулому.

"Я не обираю куди їхати – сьогодні проблеми є по всьому світу. Я бачив багато матеріалів про ситуацію в Руанді, але із цим неможливо миритись.

Нам у школі ніколи не розповідали про Африку, але це потрібно додати до навчальної програми. Велика кількість проблем на континенті пов'язано із колоніальною політикою Європи в минулому", – розповів Гамільтон.

Також сер Льюїс вважає, що дехто у світі не бажає економічного зростання континенту.

"Я дуже сподіваюсь, що Африка об'єднається. Дехто цього не хоче, адже тоді вони стануть могутніми. Звісно, ми поїдемо до Руанди, але не можемо ігнорувати внутрішню політичну ситуацію", – додав пілот.

"Ми повинні виступати за свободу Конго, Сирії та Палестини. Сподіваюсь, коли у світі настане мир", – сказав Гамільтон.

Зазначимо, що президент Руанди Поль Кагаме очілює країну з 2000 року і веде жорстку боротьбу з опозицією. Окрім того, держава вирізняється агресивною зовнішньою політикою.

Востаннє Африка приймала гонки у 1993 році, коли відбулися останні перегони у Південній Африці на трасі К'яламі.

Раніше Гамільтон заявив, що готовий затриматись у Формулі-1 заради гонок в Африці.