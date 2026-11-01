Гамільтон – про поул Гран-прі Мексики: Це мені нагадало часи Шумахера

Пілот команди Феррарі висловився про свою поул-позиції на Гран-прі Мексики.

Слова британця передає ESPN.

Гонщик емоційно відреагував на свою перемогу та заявив, що цей тріумф відніс його у часи легендарного Міхаеля Шумахера.

"Моя перша поул-позиція у Феррарі! Це нагадує мені часи, коли Міхаель вигравав усе з командою. Це дещо дуже-дуже особливе", – розповів Гамільтон.

Нагадаємо, Міхаель Шумахер виступав за Феррарі з 1996 по 2006 рік включно і за цей час виграв 58 поул-позицій, здобувши загалом сім титулів чемпіона Формули-1.

Для 41-річного Гамільтона це другий сезон у складі Скудерії – у 2025 році пілот фінішував шостим в особистому заліку, провівши увесь сезон без подіумів, що було вперше в його кар'єрі.

Напередодні повідомлялося, що Ферстаппен та Лоусон втратять по одній позиції на Гран-прі Мексики. Нагадаємо, основна гонка відбудеться 1 листопада, початок о 22:00 за київським часом.

Раніше Льюїс Гамільтон заявив, що готовий затриматись у Формулі-1 заради гонок в Африці.