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Мені доведеться затриматись: Гамільтон відреагував на повернення Формули-1 до Африки

Володимир Максименко — 23 жовтня 2026, 16:06
Мені доведеться затриматись: Гамільтон відреагував на повернення Формули-1 до Африки
Неймар та Льюїс Гамільтон
Instagram/@lewishamilton

Пілот команди Феррарі Льюїс Гамільтон висловився про повернення Формули-1 до Африки та свої плани на завершення кар'єри.

Слова британця передає ESPN.

Гонщик висловив своє захоплення майбутніми змаганнями на континенті та віджартувався, що йому доведеться затриматись у чемпіонаті заради такої події.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість поганяти подовше! Маю на увазі, що мені доведеться затриматись тут, адже гонки в Африці – це моя мрія.
Тепер мені необхідно підтримувати себе у формі та здобувати результат. Сподіваюсь, у наступному році мені все вдасться", – розповів Гамільтон.

Зазначимо, що пілоту залишається рік за контрактом у Феррарі, а на сама Формула-1 повернеться в Африку у 2030 році, коли Льюїсу буде вже 45 років.

Востаннє Африка приймала гонки у 1993 році, коли відбулися останні перегони у Південній Африці на трасі К'яламі. 

Раніше Гамільтон висловився про шанси Кімі Антонеллі достроково виграти Формулу-1 сезону-2026.

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