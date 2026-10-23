Мені доведеться затриматись: Гамільтон відреагував на повернення Формули-1 до Африки

Пілот команди Феррарі Льюїс Гамільтон висловився про повернення Формули-1 до Африки та свої плани на завершення кар'єри.

Слова британця передає ESPN.

Гонщик висловив своє захоплення майбутніми змаганнями на континенті та віджартувався, що йому доведеться затриматись у чемпіонаті заради такої події.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість поганяти подовше! Маю на увазі, що мені доведеться затриматись тут, адже гонки в Африці – це моя мрія.

Тепер мені необхідно підтримувати себе у формі та здобувати результат. Сподіваюсь, у наступному році мені все вдасться", – розповів Гамільтон.

Зазначимо, що пілоту залишається рік за контрактом у Феррарі, а на сама Формула-1 повернеться в Африку у 2030 році, коли Льюїсу буде вже 45 років.

Востаннє Африка приймала гонки у 1993 році, коли відбулися останні перегони у Південній Африці на трасі К'яламі.

Раніше Гамільтон висловився про шанси Кімі Антонеллі достроково виграти Формулу-1 сезону-2026.