Мені доведеться затриматись: Гамільтон відреагував на повернення Формули-1 до Африки
Неймар та Льюїс Гамільтон
Instagram/@lewishamilton
Пілот команди Феррарі Льюїс Гамільтон висловився про повернення Формули-1 до Африки та свої плани на завершення кар'єри.
Слова британця передає ESPN.
Гонщик висловив своє захоплення майбутніми змаганнями на континенті та віджартувався, що йому доведеться затриматись у чемпіонаті заради такої події.
"Я з нетерпінням чекаю на можливість поганяти подовше! Маю на увазі, що мені доведеться затриматись тут, адже гонки в Африці – це моя мрія.
Тепер мені необхідно підтримувати себе у формі та здобувати результат. Сподіваюсь, у наступному році мені все вдасться", – розповів Гамільтон.
Зазначимо, що пілоту залишається рік за контрактом у Феррарі, а на сама Формула-1 повернеться в Африку у 2030 році, коли Льюїсу буде вже 45 років.
Востаннє Африка приймала гонки у 1993 році, коли відбулися останні перегони у Південній Африці на трасі К'яламі.
Раніше Гамільтон висловився про шанси Кімі Антонеллі достроково виграти Формулу-1 сезону-2026.