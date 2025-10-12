Формула-1 та Apple готуються оголосити про угоду на права трансляції в США

Найближчим часом Формула-1 та американська корпорація Apple мають оголосити про багаторічну співпрацю.

Про це повідомляє Motorsport.

Згідно з джерелом, під час етапу в США, який проходитиме в Остіні 17-19 жовтня, сторони оголосять про контракт на трансляцію Формули-1 на платформі Apple TV+. Це стосується трансляцій для мешканців Сполучених Штатів.

Повідомляється, що від цієї співпраці "королева автоспорту" отримуватиме по 140 мільйонів доларів на рік. Це більше ніж те, скільки Ф-1 отримує від нинішнього транслятора ESPN, контракт з яким завершиться після цього сезону. ESPN вирішив не продовжувати угоду.

При цьому також зазначається, що досі існують суперечки щодо того, як контракт з Apple існуватиме разом із власним стрімінговим сервісом F1 TV.

Нагадаємо, що Формула-1 та Apple вже мають успішний досвід співпраці: цього літа відбулася прем'єра фільму "Формула-1" із Бредом Піттом у головній ролі.

На даний момент у світовому прокаті стрічка заробила більше 600 мільйонів доларів, що зробило її найуспішнішим проєктом у кар'єрі Пітта. Такий рівень інтересу та зборів фільму призвели до розмов про розробку сіквелу.