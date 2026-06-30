Керівник Макларен оцінив шанси Мерседес на успіх у другій половині сезону-2026

Керівник Макларен Андреа Стелла наголосив, що за відсутності оновлень Мерседес можуть поступитися іншому колективу в другій половині сезону-2026.

Його слова наводить AutoRacer.it.

"Мерседес розпочав з перевагою в кілька десятих секунди, але якщо вони не модернізують свій болід наступним суттєвим пакетом оновлень, я не здивуюся, якщо в другій частині сезону ми побачимо іншу команду з найшвидшою машиною. Ми вже переконалися в цьому сьогодні на прикладі Ферстаппена. На Гран-прі Австрії ми так і не побачили його реальний потенціал через аварію, але навіть на тому колі, де він вилетів, його темп на одному з секторів виглядав дуже потужно".

Також він наголосив, що Макларен робить все, щоб стати тією "іншою командою з найшвидшим болідом" у змаганні з Мерседес.

"Ключове питання полягатиме в тому, яку перевагу матиме Мерседес ближче до кінця сезону? Якщо інша команда почне наздоганяти їх, то відіграти очки й нав'язати боротьбу все ще буде реально – так, як це зробив Ферстаппен минулого року в особистому заліку. Зрештою, саме це нас і мотивує. Ми прагнемо бути цією командою. Попереду ще довгий чемпіонат, і місія Макларен цілком зрозуміла – ми хочемо стати саме тією командою, яка кине їм виклик".

Нагадаємо, що пілот Ред Булл Макс Ферстаппен фінішував другим на Гран-прі Австрії-2026. Перемогу здобув пілот Мерседес Джордж Рассел, а закрив трійку лідерів його напарник – Андреа Кімі Антонеллі. Гонщики Макларен Ландо Норріс та Оскар Піастрі приїхали на 7-му та 4-му місцях відповідно.

Також ЗМІ повідомляють, що Макс Ферстаппен може змінити команду у 2027 році, а його найбільш імовірним новим місцем призначення вважається Макларен.

Також поширювалася інформація, що Ред Булл розглядає Оскара Піастрі як головного претендента на випадок, якщо нідерландець піде з команди.