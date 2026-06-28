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Расселл виграв "пекельний" Гран-прі Австрії та наблизився до Антонеллі в загальному заліку

Станіслав Лисак — 28 червня 2026, 17:35
Расселл виграв пекельний Гран-прі Австрії та наблизився до Антонеллі в загальному заліку
Getty Images

У неділю, 28 червня, пілот Мерседес Джордж Расселл виграв восьмий етап Формули-1 Гран-прі Австрії.

Британський пілот реалізував поул-позицію, випередивши гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена та напарника по команді Андреа Кімі Антонеллі.

Старт гонки виявився дуже жвавим. Джордж Расселл втримав перше місце, а Шарль Леклер перемкнувся на боротьбу з Гамільтоном, яку програв вже на 2 колі.

Саме в першій третині заїзду, до початку піт-стопів, ми спостерігали за найбільшою кількістю боротьби та обгонів у першій десятці, розміни позицій відбувались майже всюди, окрім лідера.

На 22 колі в боротьбі за другу сходинку зійшлись Макс Ферстаппен та Льюїс Гамільтон, нагадавши фанатам про часи 2021 року.

Напружена боротьба в Гамільтона відбувалась і з напарником Шарлем Леклером, який оборонявся від Оскара Піастрі, в спробі зберегти позицію.

За 20 кіл до завершення гонки лідери здійснили усі піт-стопи і фактично визначили позиції, на яких згодом фінішували.

Протягом заїзду через різні механічні проблеми зійшли відразу 4 пілоти – Серхіо Перес та Вальттері Боттас мали проблеми з перегрівом гуми на своєму Каділаку, у Карлоса Сайнса зламався двигун на Вільямсі, а також завершити перегоин не зміг Ленс Стролл на Астон Мартін.

Зауважимо, що ця перемога дозволила Джорджу Расселлу набрати 25 очок та повернути собі другу сходинку в загальному заліку, а також скоротити відставання від лідера чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі до 40 залікових пунктів.

Підсумкова класифікація

  1. Джордж Рассел (Мерседес);
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
  3. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
  4. Оскар Піастрі (Макларен);
  5. Льюїс Гамільтон (Феррарі);
  6. Ісак Аджар (Ред Булл);
  7. Ландо Норріс (Макларен);
  8. Шарль Леклер (Феррарі);
  9. Ліам Ловсон (Рейсінг Буллз);
  10. Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз);
  11. Габріель Бортолето (Ауді);
  12. Ніко Хюлкенберг (Ауді);
  13. П'єр Гаслі (Альпін);
  14. Олівер Берман (Хаас)
  15. Франко Колапінто (Альпін);
  16. Естебан Окон (Хаас);
  17. Александр Албон (Вільямс);
  18. Фернандо Алонсо (Астон Мартін).

Зійшли: Серхіо Перес (Каділак), Вальттері Боттас (Каділак), Ленс Стролл (Астон Мартін), Карлос Сайнс (Вільямс)

Загальний залік пілотів

  1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 171 очко;
  2. Джордж Расселл (Мерседес) – 131;
  3. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 125;
  4. Оскар Піастрі (Макларен) – 80;
  5. Шарль Леклер (Феррарі) – 79;
  6. Ландо Норріс (Макларен) – 79;
  7. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 73;
  8. Ісак Аджар (Ред Булл) – 42;
  9. П'єр Гаслі (Альпін) – 41;
  10. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 30;
  11. Олівер Берман (Хаас) – 18;
  12. Франко Колапінто (Альпін) – 16;
  13. Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 14;
  14. Карлос Сайнс (Вільямс) – 6;
  15. Алекс Албон (Вільямс) – 5;
  16. Естебан Окон (Хаас) – 3;
  17. Габріель Бортолето (Ауді) – 2;
  18. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 1;
  19. Серхіо Перес (Каділак) – 0;
  20. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
  21. Вальттері Боттас (Каділак) – 0;
  22. Ніко Хюлькенберг (Ауді) – 0;

Кубок конструкторів

  1. Мерседес – 302 очки;
  2. Феррарі – 204;
  3. Макларен – 159;
  4. Ред Булл – 115;
  5. Альпін – 51;
  6. Рейсін Буллз – 44;
  7. Хаас – 21;
  8. Вільямс – 11;
  9. Ауді – 2;
  10. Астон Мартін – 1;
  11. Каділак – 0.

Наступний етап, Гран-прі Великої Британії, пройде 3-5 липня на легендарному автодромі "Сільверстоун".

Мерседес Формула 1 Джордж Расселл

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