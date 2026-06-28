Расселл виграв "пекельний" Гран-прі Австрії та наблизився до Антонеллі в загальному заліку
У неділю, 28 червня, пілот Мерседес Джордж Расселл виграв восьмий етап Формули-1 Гран-прі Австрії.
Британський пілот реалізував поул-позицію, випередивши гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена та напарника по команді Андреа Кімі Антонеллі.
Старт гонки виявився дуже жвавим. Джордж Расселл втримав перше місце, а Шарль Леклер перемкнувся на боротьбу з Гамільтоном, яку програв вже на 2 колі.
Саме в першій третині заїзду, до початку піт-стопів, ми спостерігали за найбільшою кількістю боротьби та обгонів у першій десятці, розміни позицій відбувались майже всюди, окрім лідера.
На 22 колі в боротьбі за другу сходинку зійшлись Макс Ферстаппен та Льюїс Гамільтон, нагадавши фанатам про часи 2021 року.
Напружена боротьба в Гамільтона відбувалась і з напарником Шарлем Леклером, який оборонявся від Оскара Піастрі, в спробі зберегти позицію.
За 20 кіл до завершення гонки лідери здійснили усі піт-стопи і фактично визначили позиції, на яких згодом фінішували.
Протягом заїзду через різні механічні проблеми зійшли відразу 4 пілоти – Серхіо Перес та Вальттері Боттас мали проблеми з перегрівом гуми на своєму Каділаку, у Карлоса Сайнса зламався двигун на Вільямсі, а також завершити перегоин не зміг Ленс Стролл на Астон Мартін.
Зауважимо, що ця перемога дозволила Джорджу Расселлу набрати 25 очок та повернути собі другу сходинку в загальному заліку, а також скоротити відставання від лідера чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі до 40 залікових пунктів.
Підсумкова класифікація
- Джордж Рассел (Мерседес);
- Макс Ферстаппен (Ред Булл);
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
- Оскар Піастрі (Макларен);
- Льюїс Гамільтон (Феррарі);
- Ісак Аджар (Ред Булл);
- Ландо Норріс (Макларен);
- Шарль Леклер (Феррарі);
- Ліам Ловсон (Рейсінг Буллз);
- Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз);
- Габріель Бортолето (Ауді);
- Ніко Хюлкенберг (Ауді);
- П'єр Гаслі (Альпін);
- Олівер Берман (Хаас)
- Франко Колапінто (Альпін);
- Естебан Окон (Хаас);
- Александр Албон (Вільямс);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін).
Зійшли: Серхіо Перес (Каділак), Вальттері Боттас (Каділак), Ленс Стролл (Астон Мартін), Карлос Сайнс (Вільямс)
Загальний залік пілотів
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 171 очко;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 131;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 125;
- Оскар Піастрі (Макларен) – 80;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 79;
- Ландо Норріс (Макларен) – 79;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 73;
- Ісак Аджар (Ред Булл) – 42;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 41;
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 30;
- Олівер Берман (Хаас) – 18;
- Франко Колапінто (Альпін) – 16;
- Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 14;
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 6;
- Алекс Албон (Вільямс) – 5;
- Естебан Окон (Хаас) – 3;
- Габріель Бортолето (Ауді) – 2;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 1;
- Серхіо Перес (Каділак) – 0;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
- Вальттері Боттас (Каділак) – 0;
- Ніко Хюлькенберг (Ауді) – 0;
Кубок конструкторів
- Мерседес – 302 очки;
- Феррарі – 204;
- Макларен – 159;
- Ред Булл – 115;
- Альпін – 51;
- Рейсін Буллз – 44;
- Хаас – 21;
- Вільямс – 11;
- Ауді – 2;
- Астон Мартін – 1;
- Каділак – 0.
Наступний етап, Гран-прі Великої Британії, пройде 3-5 липня на легендарному автодромі "Сільверстоун".