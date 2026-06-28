Расселл виграв "пекельний" Гран-прі Австрії та наблизився до Антонеллі в загальному заліку

У неділю, 28 червня, пілот Мерседес Джордж Расселл виграв восьмий етап Формули-1 Гран-прі Австрії.

Британський пілот реалізував поул-позицію, випередивши гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена та напарника по команді Андреа Кімі Антонеллі.

Старт гонки виявився дуже жвавим. Джордж Расселл втримав перше місце, а Шарль Леклер перемкнувся на боротьбу з Гамільтоном, яку програв вже на 2 колі.

Russell retains his lead!



Here is how the race start unfolded in Austria 😮‍💨#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/7Pnk04JwHW — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Саме в першій третині заїзду, до початку піт-стопів, ми спостерігали за найбільшою кількістю боротьби та обгонів у першій десятці, розміни позицій відбувались майже всюди, окрім лідера.

На 22 колі в боротьбі за другу сходинку зійшлись Макс Ферстаппен та Льюїс Гамільтон, нагадавши фанатам про часи 2021 року.

VERSTAPPEN PASSES HAMILTON! 😱



This is the battle which saw Verstappen overtake Hamilton for P2 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/trCfirKgKx — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Напружена боротьба в Гамільтона відбувалась і з напарником Шарлем Леклером, який оборонявся від Оскара Піастрі, в спробі зберегти позицію.

🤏 Contact between Piastri and Leclerc!



Piastri and Hamilton muscle their way past the Monegasque driver 🤯‼️#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/8YE4VvT8BS — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

За 20 кіл до завершення гонки лідери здійснили усі піт-стопи і фактично визначили позиції, на яких згодом фінішували.

Протягом заїзду через різні механічні проблеми зійшли відразу 4 пілоти – Серхіо Перес та Вальттері Боттас мали проблеми з перегрівом гуми на своєму Каділаку, у Карлоса Сайнса зламався двигун на Вільямсі, а також завершити перегоин не зміг Ленс Стролл на Астон Мартін.

Зауважимо, що ця перемога дозволила Джорджу Расселлу набрати 25 очок та повернути собі другу сходинку в загальному заліку, а також скоротити відставання від лідера чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі до 40 залікових пунктів.

Підсумкова класифікація

Джордж Рассел (Мерседес); Макс Ферстаппен (Ред Булл); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Оскар Піастрі (Макларен); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Ісак Аджар (Ред Булл); Ландо Норріс (Макларен); Шарль Леклер (Феррарі); Ліам Ловсон (Рейсінг Буллз); Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз); Габріель Бортолето (Ауді); Ніко Хюлкенберг (Ауді); П'єр Гаслі (Альпін); Олівер Берман (Хаас) Франко Колапінто (Альпін); Естебан Окон (Хаас); Александр Албон (Вільямс); Фернандо Алонсо (Астон Мартін).

Зійшли: Серхіо Перес (Каділак), Вальттері Боттас (Каділак), Ленс Стролл (Астон Мартін), Карлос Сайнс (Вільямс)

Загальний залік пілотів

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 171 очко; Джордж Расселл (Мерседес) – 131; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 125; Оскар Піастрі (Макларен) – 80; Шарль Леклер (Феррарі) – 79; Ландо Норріс (Макларен) – 79; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 73; Ісак Аджар (Ред Булл) – 42; П'єр Гаслі (Альпін) – 41; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 30; Олівер Берман (Хаас) – 18; Франко Колапінто (Альпін) – 16; Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 14; Карлос Сайнс (Вільямс) – 6; Алекс Албон (Вільямс) – 5; Естебан Окон (Хаас) – 3; Габріель Бортолето (Ауді) – 2; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 1; Серхіо Перес (Каділак) – 0; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0; Вальттері Боттас (Каділак) – 0; Ніко Хюлькенберг (Ауді) – 0;

Кубок конструкторів

Мерседес – 302 очки; Феррарі – 204; Макларен – 159; Ред Булл – 115; Альпін – 51; Рейсін Буллз – 44; Хаас – 21; Вільямс – 11; Ауді – 2; Астон Мартін – 1; Каділак – 0.

Наступний етап, Гран-прі Великої Британії, пройде 3-5 липня на легендарному автодромі "Сільверстоун".