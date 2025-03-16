Ферстаппен – про Гран-прі Австралії: Це непогана стартова позиція для нас

Чинний чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен вважає, що фініш на другому місці на Гран-прі Австралії є хорошим результатом для нього на старті сезону.

Слова нідерландського гонщика передає racingnews365.

"Звичайно, це була важка гонка, але наприкінці вона була веселою. У Ландо була невелика помилка на вході в 6 поворот і я під'їхав близько, але тут дуже важко обганяти, але було дуже весело на останніх колах, коли ти борешся за перемогу.

Я дуже радий просто фінішувати, заробити хороші очки. І це, скажімо так, непогана стартова позиція для нас", – підсумував Ферстапен.

Пілот Ред Булл фінішував другим у стартовому етапі Формули-1 сезону-2025. Нідерландець фінішував другим, зумівши наприкінці гонки обійти Оскара Піастрі, який виступає за Макларен.

Напередодні стало відомо, що Мерседес зуміли оскаржити штраф 18-річного Андреа Кімі Антонеллі, що повернуло італійцю 4 позицію за підсумками етапу в Австралії.