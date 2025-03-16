Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Ферстаппен – про Гран-прі Австралії: Це непогана стартова позиція для нас

Станіслав Лисак — 16 березня 2025, 12:17
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Чинний чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен вважає, що фініш на другому місці на Гран-прі Австралії є хорошим результатом для нього на старті сезону.

Читайте також :
Макларен у своїй лізі, сльози новачків, Феррарі стріляє собі в ногу: підсумки етапу Формули-1 в Австралії

Слова нідерландського гонщика передає racingnews365.

"Звичайно, це була важка гонка, але наприкінці вона була веселою. У Ландо була невелика помилка на вході в 6 поворот і я під'їхав близько, але тут дуже важко обганяти, але було дуже весело на останніх колах, коли ти борешся за перемогу.
Я дуже радий просто фінішувати, заробити хороші очки. І це, скажімо так, непогана стартова позиція для нас", – підсумував Ферстапен.

Пілот Ред Булл фінішував другим у стартовому етапі Формули-1 сезону-2025. Нідерландець фінішував другим, зумівши наприкінці гонки обійти Оскара Піастрі, який виступає за Макларен.

Напередодні стало відомо, що Мерседес зуміли оскаржити штраф 18-річного Андреа Кімі Антонеллі, що повернуло італійцю 4 позицію за підсумками етапу в Австралії.

Гран-прі Австралії Макс Ферстаппен Формула 1 Ред Булл

Гран-прі Австралії

Дебют удався: Мерседес оскаржив штраф Антонеллі та повернув італійцю позицію
Макларен у своїй лізі, сльози новачків, Феррарі стріляє собі в ногу: підсумки етапу Формули-1 в Австралії
Норріс виграв шалений Гран-прі Австралії
Мерседес пояснив, чому Антонеллі провалив кваліфікацію Гран-прі Австралії
Леклер повторив досягнення Алонсо, перемігши Гамільтона в кваліфікації Гран-прі Австралії

Останні новини