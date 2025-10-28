ФІА завершила фінансову перевірку команд Формули-1 за сезон-2024

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) опублікувала звіт про перевірку фінансів усіх десяти команд Формули-1 за сезон 2024 року.

Про це йдеться на сайті Федерації.

Згідно з джерелом, всі 10 команд "королеви автоспорту" успішно пройшли перевірку щодо обмеження витрат на чемпіонат протягом сезону 2024 року. Жодна з них не була спіймана на порушенні ліміту витрат.

У той же час, як і повідомлялося раніше, тільки Астон Мартін "відзначився" – британська стайня була визнана винною у "процедурному порушенні". Також не підтвердилася інформація про те, що Мерседес та Макларен витратили у 2024 році значно більше, ніж можна було.

"ФІА підтверджує, що її Адміністрація з обмеження витрат (CCA) завершила перевірку звітної документації за звітний період, що закінчився 31 грудня 2024 року, поданої кожною командою Формули-1, яка брала участь у чемпіонаті світу ФІА Формули-1 2024 року, та кожним виробником силових установок, зареєстрованим для постачання силових установок нового покоління, яке буде введено з 2026 року. ФІА підтверджує, що всі команди Формули-1 та всі виробники силових установок надали свою повну підтримку у наданні необхідної інформації. CCA зазначає, що всі команди Формули-1 та всі виробники силових установок діяли весь час у дусі доброї волі та співпраці протягом усього процесу", – йдеться у звіті.

The FIA has completed its review of compliance with the 2024 FIA Formula 1 Financial Regulations



— FIA (@fia) October 28, 2025

Формула-1 запровадила обмеження витрат у 2021 році, щоб спробувати створити рівніші умови для лідерів та аутсайдерів чемпіонату, оскільки топові команди мали значно більші бюджети, ніж їхні суперники. Ліміт починався зі 145 мільйонів доларів на рік, і з того часу його зменшили до 135 мільйонів для цього сезону.

Варто зазначити, що в попередні роки був зафіксований лише один випадок, коли команда Формули-1 провалила фінансову перевірку. У 2021 році Ред Булл перевищив ліміт витрат на 5%. Через це "бики" були оштрафовані на 7 мільйонів доларів і отримали на 10% менше часу випробувань в аеродинамічній трубі та тестах обчислювальної гідродинаміки.

