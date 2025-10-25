Астон Мартін визнав себе винним у порушенні ліміту бюджетів за 2024 рік

Астон Мартін виявився однією з двох команд Формули-1, яка порушила ліміт бюджетів за сезон 2024 року.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, Астон Мартін визнав "незначне процедурне порушення" фінансового регламенту Формули-1, яке пов'язане з минулорічним лімітом витрат.

Проблема колективу із Сільверстоуну полягає у відсутності підпису аудитора. Це не могло бути виправлено до дедлайну, оскільки ця проблема перебувала не під контролем команди.

Повідомляється, що ФІА вирішила не карати Астон Мартін за це порушення, тому що команда вчасно підготувала свою документацію та діяла добросовісно.

Цікаво також те, що скоро Федерація має опублікувати результати розслідування щодо того, як усі команди серії дотримувалися ліміту бюджетів. І вже відомо, що одна з них звинувачується у суттєвому порушенні ліміту. Яка саме це команда, поки що залишається невідомо.

Нагадаємо, що в ніч на завтра, 26 жовтня, проходитиме кваліфікація Гран-прі Мексики. Старт сесії запланований на 00:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Макларен скасував "наслідки" для Ландо Норріса за події Гран-прі Сінгапуру.