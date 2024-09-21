Ферстаппен влаштував журналістам протест після штрафу від FIA за мат на пресконференції

Чинний чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен влаштував протест на пресконференції після кваліфікації у Сінгапурі на тлі свого покарання за нецензурні висловлювання.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Оскільки Макс увійшов до трійки найкращих на кваліфікації Гран-прі Сінгапуру, він був змушений знову спілкуватися з журналістами.

Однак одразу ж пілот вибачився, заявивши, що в нього щось із голосом, і відповідав журналістам односкладовими фразами. А після зібрав ще одну пресконференцію, на якій пояснив подію.

"Я вважаю, те, що сталося, смішно, тож навіщо давати повні відповіді? Виявляється, за це можна легко отримати штраф. Я вважатиму за краще не говорити багато, поберегти голос, а інтерв'ю можна дати десь ще, якщо вам потрібні мої відповіді.

ФІА хотіла створити прецедент. Людей попереджали або виписували невеликі штрафи. Тепер мій випадок захотіли зробити більш серйозним прикладом, напевно. На мій погляд, це дивно. Я матюкнувся не на когось конкретного, просто сказав слова про свій болід.

Не хочу звинувачувати стюардів, адже я насправді провів з ними хорошу бесіду. Вони просто зобов'язані дотримуватися правил. Вони були доволі розуміючими, і для них це теж непроста ситуація. Я вважаю, що моя репліка не була такою вже поганою. І, зрозуміло, вона не була спрямована ні на кого", – сказав Фепсиаппен.

Нагадаємо, FIA оштрафувала Ферстаппена громадськими роботами за нецензурну лексику під час пресконференції.

Пілот Макларена Ландо Норріс виграв кваліфікацію у Гран-прі Сінгапуру-2024 Формули-1.

Другим фінішував лідер чемпіонату Макс Ферстаппен із Ред Булл, третім став представник Мерседеса Льюїс Хемілтон.