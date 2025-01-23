Бондарев замкнув десятку в останній гонці другого етапу Формули-4 Середнього Сходу

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing, в останній гонці на другому етапі Формули-4 Середнього Сходу посів 10 місце.

На старті відбулася аварія позаду пелотону, яка не вплинула на позицію українця. Після відновлення гонки Бондарев опустився на одне місце. Проте вже за коло став десятим та втримав цю позицію.

За фініш на 10 місці український гонщик заробив 3 бали та тепер має 19 в особистому заліку чемпіонату. У загальному заліку Олександр йде на 13 місці, також він другий в заліку новачків.

Нагадаємо, напередодні українець зумів знову покращити свій найкращий результат сезону та вдруге поспіль піднятися на подіум.

Раніше 15-річний киянин в ексклюзивному коментарі Чемпіону розповів про дебют у Ф-4 Середнього Сходу та адаптації до перегонів в Абу-Дабі.