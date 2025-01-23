Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Бондарев замкнув десятку в останній гонці другого етапу Формули-4 Середнього Сходу

Микола Дендак — 23 січня 2025, 22:18
Бондарев замкнув десятку в останній гонці другого етапу Формули-4 Середнього Сходу
Олександр Бондарев

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing, в останній гонці на другому етапі Формули-4 Середнього Сходу посів 10 місце.

На старті відбулася аварія позаду пелотону, яка не вплинула на позицію українця. Після відновлення гонки Бондарев опустився на одне місце. Проте вже за коло став десятим та втримав цю позицію.

За фініш на 10 місці український гонщик заробив 3 бали та тепер має 19 в особистому заліку чемпіонату. У загальному заліку Олександр йде на 13 місці, також він другий в заліку новачків.

Нагадаємо, напередодні українець зумів знову покращити свій найкращий результат сезону та вдруге поспіль піднятися на подіум.

Раніше 15-річний киянин в ексклюзивному коментарі Чемпіону розповів про дебют у Ф-4 Середнього Сходу та адаптації до перегонів в Абу-Дабі.

Олександр Бондарев Формула-4 Вільямс Prema Racing

Prema Racing

Бондарев вдруге поспіль піднявся на подіум Формули-4 Середнього Сходу
Бондарев продемонстрував найкращий результат сезону та вперше потрапив на подіум Формули-4
Бондарев покращив результати кваліфікації на другому етапі Формули-4 Середнього Сходу
Бондарев – про Формулу-4 Середнього Сходу: Відчуття від гуми, ніби їдеш на яєчній шкарлупі
Бондарев зійшов з дистанції у другій гонці сезону Формули-4 Середнього Сходу

Останні новини