Ферстаппена покарали за нецензурну лексику під час пресконференції

Пілота Ред Булл Макса Ферстаппена покарали громадськими роботами за мат під час пресконференції.

Про це повідомляє офіційний сайт Формули-1.

Ферстаппена викликали до стюардів після його пресконференції. Там він обговорив вимогу FIA зменшити кількість нецензурної лексики в прямому ефірі.

Так, під час обговорення 26-річний нідерландець використав усім відоме слово на букву F.

Тепер Ферстаппен понесе покарання за свої слова. За інформацією джерела, триразовий чемпіон світу буде зобов'язаний "виконати якусь роботу, що становить суспільний інтерес".

Нагадаємо, що FIA вирішила додати четверту зону ДРС на трасу Марина Бей, де на вихідних пройде Гран-прі Сінгапуру