Сподіваюся, він отримає другий шанс, – Феттель підтримав повернення Шумахера у Формулу-1

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Себастьян Феттель висловив сподівання ще раз побачити Міка Шумахера в якості бойового пілота в "королівських гонках".

Слова 37-річного німця наводить RacingNews365.

Син семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера втратив місце у Формулі-1 після сезону-2022, до цього провівши два роки за кермом Хааса.

На думку Себа, Мік зараз є абсолютно іншою людиною та гонщиком, а тому він має опинитися на стартовій решітці "королеви автоспорту". Можливо, у складі нової команди Каділлака.

"Я бажаю йому успіхів. Ми, звичайно, підтримуємо зв'язок. Я бачив, як закінчився його час у Формулі-1. Я тримаю пальці схрещеними, щоб він отримав ще один шанс, тому що я вірю, що він точно може не відставати від інших. Він став набагато більш зрілим. І я думаю, що він робить дуже хорошу роботу у складі Альпін в чемпіонаті світу з гонок на витривалість. Було б добре, якби він отримав другий шанс у Каділлак", – сказав Феттель.

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Нагадаємо, що Мік Шумахер та Себастьян Феттель разом виступали у складі команди Німеччини у Гонці Чемпіонів-2025, яку виграв Себастьєн Льоб та команда Франції.

А до старту заходу усі учасники змагання вшанували батька Міка, легенду Формули-1 Міхаеля Шумахера.