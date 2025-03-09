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Чемпіон Автоспорт

Себастьян Льоб та команда Франції виграли Гонку Чемпіонів-2025

Олексій Погорелов — 9 березня 2025, 01:31
Себастьян Льоб, французький гонщик
Себастьян Льоб
Getty Images

В австралійському Сіднеї 7 та 8 березня проходила Гонка Чемпіонів 2025 року, міжнародна автоспортивна подія, яку виграли Себастьян Льоб та команда Франції.

Про це повідомляє сайт Гонки Чемпіонів.

Традиційно відбувся турнір серед пілотів та серед команд. В обох фінальних протистояннях зійшлися французи та австралійці.

Чемпіоном Чемпіонів став дев'ятиразовий чемпіон світу з ралі WRC Льоб. На шляху до перемоги 51-річний француз здолав Моллі Тейлор (2:0), Олівера Сольберга (2:0) та Чаза Мостерта (2:0).

Команда Франції, за яку виступали все той же Льоб та Віктор Мартен, стала володарем Кубку Націй. Їх не змогли зупинити команда Нової Зеландії (2:1), команда Зірок (2:1) та команда Австралії (2:1).

Варто зазначити, що Себастьян Льоб став рекордсменом Гонки Чемпіонів, вп'яте ставши Чемпіоном Чемпіонів. Більше того, великий француз став першим гонщиком, який виграв Кубок Націй та став Чемпіоном Чемпіонів під час однієї події.

Гонка Чемпіонів – змагання, в якому беруть участь найкращі у світі гонщики з Формули-1, чемпіонату світу з ралі, IndyCar, NASCAR, спортивних автоперегонів, турингових автоперегонів та мотоциклетних перегонів.

Нагадаємо, що під час змагань учасники Гонки Чемпіонів провели акцію, під час якої вшанували легенду автоспорту Міхаеля Шумахера.

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