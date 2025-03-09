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Keep Fighting Michael – We Miss You: Гонка Чемпіонів вшанувала Міхаеля Шумахера

Олексій Погорелов — 9 березня 2025, 01:02
Keep Fighting Michael – We Miss You: Гонка Чемпіонів вшанувала Міхаеля Шумахера
Keep Fighting Michael слоган на честь Шумахера
Getty Images

З 7 по 8 березня в австралійському Сіднеї проходила щорічна Гонка Чемпіонів, у якій беруть участь гонщики різних автоспортивних серій.

Під час одного із заходів турніру всі пілоти вшанували легенду Формули-1 Міхаеля Шумахера, тримаючи в руках великий банер з написом "Keep Fighting Michael – We Miss You" (Продовжуй боротися, Міхаелє – ми сумуємо за тобою).

Серед спортсменів був і син семиразового чемпіона світу Мік Шумахер, який разом із Себастьяном Феттелем представляв команду Німеччини.

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Keep Fighting Michael – слоган, який використовується фондом "Keep Fighting". Ця благодійна організація була заснована у 2017 році сім'єю "Червоного Барона".

Великий гонщик не з'являється на публіці з того моменту, як у грудні 2013 року він зазнав важкої черепно-мозкової травми в результаті нещасного випадку під час катання на лижах у горах.

Нагадаємо, що минулого місяця колишній охоронець Міхаеля Шумахера та двоє його спільників були засуджені за спробу шантажувати родину німецького гонщика.

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