Расселл без проблем виграв спринт у Китаї, обидві Феррарі заїхали на подіум

Сьогодні, 14 березня, в межах Гран-прі Китаю відбувся перший спринт сезону Формули-1. Перемогу та 8 залікових очок здобув гонщик Мерседес Джордж Расселл, який впевнено реалізував поул-позицію.

Спринт – коротка гонка, що охоплює 100 км – приблизно третину дистанції Гран-прі. Переможець здобуває 8 залікових балів, а далі кожен пілот, що розташувався нижче отримує на 1 очко менше.

Друге та третє місце розділили пілоти Феррарі Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон відповідно. 7-разовий чемпіон світу певний час лідирував у заїзді після хорошого старту, проте поступився позицією і Расселлу і напарнику, який починав спринт шостим.

Leclerc and Hamilton did not leave much margin between them in this battle

Партнер Джорджа Расселла по команді Кімі Антонеллі провалив старт та був змушений протягом усього заїзду відігрувати позиції. Після напруженої боротьби на межі залікової зони італієць зі штрафом зумів фінішувати п'ятим.

This is after contact with Isack Hadjar on the first lap!

Допоміг Андреа Ніко Гюлькенберг, який зійшов з дистанції, чим викликав машину безпеки.

Спринт не завершує сьогоднішню програму Гран-прі Китаю. Вже о 09:00 відбудеться кваліфікація до основної гонки, яка запланована на неділю, 15 березня, о 09:00 за Києвом.

Результати спринту Гран-прі Китаю

Джордж Расселл (Мерседес); Шарль Леклер (Феррарі); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Ландо Норріс (Макларен); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Оскар Піастрі (Макларен); Ліам Лоусон (Рейсін Буллз); Олівер Берман (Хаас); Макс Ферстаппен (Ред Булл); Естебан Окон (Хаас); П'єр Гаслі (Альпін); Карлос Сайнс (Вільямс); Габріель Бортолето (Ауді); Франко Колапінто (Альпін); Ісак Аджар (Ред Булл) Алекс Албон (Вільямс); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); Ленс Стролл (Астон Мартін); Серхіо Перес (Каділак).

Зійшли: Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз), Вальттері Боттас (Каділак), Ніко Гюлькенберг (Ауді).

Нагадаємо, що пілоти Мерседес посіли перші два місця на дебютному етапі Формули-1 цього сезону в Австралії.