Готовий керувати навіть візком із супермаркету: Ферстаппен – про нові боліди у Формулі-1

Нідерландський гонщик Макс Ферстаппен поділився думками щодо нових болідів у Формулі-1

Його слова цитує Autoracer.

Зірковий пілот Ред Булл заявив, що зміни дійсно помітні. Проте він не збирається на цьому фокусуватись і готовий боротись на трасі на будь-якому автомобілі.

"На кермі з'явилося кілька нових індикаторів та нових систем, але врешті-решт ми і тренуємося для цього. Навіть коли ти думаєш, що підготовлений максимально, завжди є моменти, які можна покращити, а також події, що можуть статися під час гонки поза твоїм контролем, якими потрібно намагатися керувати. Чесно кажучи, я не люблю все ускладнювати. Мені все одно, чим керувати – цією машиною, торішньою, чи навіть візком із супермаркету – я буду вести на межі її можливостей. Думаю, все просто: врешті-решт, є педаль гальма, педаль газу та кермо зі зчепленням, і потрібно витиснути з цього максимум", – сказав Ферстаппен.

Зазначимо, що сезон Формули 1 розпочинається з Гран-прі в Мельбурні. Перша гонка відбудеться вже 8 березня.

З великою ймовірністю в ній не фінішують пілоти Астон Мартін через ризик травмуватись. Повний розклад змагань Формули-1 дивіться за посиланням.