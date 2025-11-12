Леклер та Гамільтон відповіли на критику з боку президента Феррарі
Критичні слова від президента Феррарі Джона Елканна мали свою реакцію у вигляді відповіді від Шарля Леклера та Льюїса Гамільтона.
Обидва гонщики Скудерії опублікували пости у соцмережах, у яких закликали про єдність в команді на тлі провального сезону Формули-1.
"Дуже важкий вікенд у Сан-Паулу. Прикро повертатися додому майже без очок для команди в такий критичний момент сезону, коли ми боремося за 2-е місце в Кубку конструкторів.
Відтепер нам доведеться нелегко, і зрозуміло, що тільки єдність може допомогти нам змінити ситуацію в останніх 3 гонках. Ми зробимо все можливе, як завжди", – написав Леклер.
Більш стисло, але більш конкретно президенту Феррарі відповів семиразовий чемпіон світу.
"Я підтримую свою команду. Я підтримую себе. Я не здамся. Ні зараз, ні тоді, ніколи. Дякую, Бразиліє, завжди", – додав Гамільтон.
Нагадаємо, що протягом усього сезону Леклер та Гамільтон висловлюють своє невдоволення положенням команди в чемпіонаті. Їм не подобається те, яким вийшов болід SF-25, особливо на тлі сподівань про боротьбу за титули в цьому році.
Одразу після катастрофічного Гран-прі Бразилії, де Скудерія зійшла з дистанції у повному складі, Гамільтон вкотре заявив про "кошмар", у якому він живе з моменту переходу в італійську команду.
Ці слова спровокували президента Феррарі Джона Елканна, який вирішив поставити гонщиків на місце, сказавши, щоб вони "менше говорили", а більше "сконцентрувалися на водінні".