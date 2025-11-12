Леклер та Гамільтон відповіли на критику з боку президента Феррарі

Критичні слова від президента Феррарі Джона Елканна мали свою реакцію у вигляді відповіді від Шарля Леклера та Льюїса Гамільтона.

Обидва гонщики Скудерії опублікували пости у соцмережах, у яких закликали про єдність в команді на тлі провального сезону Формули-1.

"Дуже важкий вікенд у Сан-Паулу. Прикро повертатися додому майже без очок для команди в такий критичний момент сезону, коли ми боремося за 2-е місце в Кубку конструкторів. Відтепер нам доведеться нелегко, і зрозуміло, що тільки єдність може допомогти нам змінити ситуацію в останніх 3 гонках. Ми зробимо все можливе, як завжди", – написав Леклер.

A very difficult weekend in São Paulo. Disappointing to come back home with nearly no points at all for the team in what is a critical moment of the season to fight for the 2nd place in the constructors championship. It’s uphill from now and it’s clear that only unity can help us… pic.twitter.com/tJjOBWmGfL — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) November 10, 2025

Більш стисло, але більш конкретно президенту Феррарі відповів семиразовий чемпіон світу.

"Я підтримую свою команду. Я підтримую себе. Я не здамся. Ні зараз, ні тоді, ніколи. Дякую, Бразиліє, завжди", – додав Гамільтон.

I back my team. I back myself. I will not give up. Not now, not then, not ever. Thank you, Brazil, always 🇧🇷 pic.twitter.com/bU4gAdCOb4 — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 10, 2025

Нагадаємо, що протягом усього сезону Леклер та Гамільтон висловлюють своє невдоволення положенням команди в чемпіонаті. Їм не подобається те, яким вийшов болід SF-25, особливо на тлі сподівань про боротьбу за титули в цьому році.

Одразу після катастрофічного Гран-прі Бразилії, де Скудерія зійшла з дистанції у повному складі, Гамільтон вкотре заявив про "кошмар", у якому він живе з моменту переходу в італійську команду.

Ці слова спровокували президента Феррарі Джона Елканна, який вирішив поставити гонщиків на місце, сказавши, щоб вони "менше говорили", а більше "сконцентрувалися на водінні".