Ферстаппен обійшов Феттеля на шляху до рекорду за колами лідерства в Формулі-1

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен вийшов на третє місце в історії Формули-1 за кількістю кіл, в яких він лідирував.

Про це повідомляє сторінка чотириразового чемпіона світу в Instagram.

Ця подія відбулася по ходу Гран-прі Емілії-Романьї, який проходив 18 травня. 27-річний нідерландець на першому ж колі захопив лідерство, яке не віддавав до самої фінішної лінії.

Таким чином, за свою кар'єру Ферстаппен лідирував протягом 3 560 кіл. Це дозволило Максу вийти на третє місце в історії Формули-1, обійшовши Себастьяна Феттеля – у іншого чотириразового чемпіона було 3 501 коло лідерства.

Попереду у Ферстаппена ціль 5 111 кіл. Цей показник належить легендарному Міхаелю Шумахеру, А рекордсменом залишається нинішній пілот Феррарі Льюїс Гамільтон з 5 487 колами лідерства в гонці.

Нагадаємо, що цього тижня відбудеться Гран-прі Монако. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій етапу в Монте-Карло.

Раніше напарник Гамільтона Шарль Леклер заявив, що він не може прийняти ситуацію, в якій опинилася Феррарі цього сезону.