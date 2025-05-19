Ферстаппен повторив результат Шумахера за кількістю подіумів з однією командою

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен вийшов на друге місце в історії Формули-1 за кількістю подіумів у складі однієї команди.

Про це повідомляє Autosport.

Вчора, 18 травня, чотириразовий чемпіон світу став переможцем Гран-прі Емілії-Романьї, який проходив на автодромі імені Енцо та Діно Феррарі.

Для 27-річного нідерландця ця церемонія нагородження стала 116-ю у складі австрійської команди. За цим показником він наздогнав великого Міхаеля Шумахера, який 116 разів опинявся на подіумі в статусі пілота Феррарі.

Рекорд належить нинішньому представнику Скудерії Льюїсу Гамільтону, який може похвалитися 153 подіумами за період його виступів у Мерседес.

Max Verstappen now has the same number of podiums at Red Bull as Michael Schumacher had at Ferrari (116) 🍾



Only Lewis Hamilton has more (153 with Mercedes) pic.twitter.com/VphGwzGVDD — Autosport (@autosport) May 18, 2025

Нагадаємо, що цього тижня відбудеться "перлина" календаря Формули-1 – Гран-прі Монако. Ця гонка проходитиме 25 травня. На нашому сайті можна ознайомитися з календарем усіх заїздів "королеви автоспорту" сезону-2025.

Раніше стало відомо, за якої умови Макс Ферстаппен може залишити Ред Булл.