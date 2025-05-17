Ферстаппен назвав умову, за якої залишить Ред Булл

Макс Ферстаппен запевнив, що не збирається розставатися з Ред Булл, але при цьому назвав умову, за якої це може статися.

Слова чотириразового чемпіона світу наводить Motorsport.

Довгий час Ферстаппена штурмують питаннями про його майбутнє в австрійській команді, щоразу наголошуючи про його особливий пункт в контракті.

27-річний ніддерландець проводить у системі "биків" усю свою кар'єру. Разом із цим колективом він виграв усі свої чотири титули чемпіона. І тільки щось дуже дивне може змусити його перейти до іншої команди.

"Я завжди говорив про це команді. Це мій намір, якщо тільки не трапиться нічого дивного. Але це (розставання з Ред Булл) не є моїм наміром на даний момент", – сказав Макс.

Гонщик додав, що по ходу нинішнього сезону він не думав про потенційну зміну команди.

"Спочатку я хочу подивитися, як пройде решта сезону, або принаймні його частина. Команда може зробити великі, гідні кроки вперед. Наступні кілька гонок дуже важливі. Так, і для мого майбутнього. Я навіть не обов'язково говорю лише про наступний рік, а загалом. Я думаю, що всі в команді це теж розуміють".

Ферстаппен також запевнив, що він не збирається робити перерву в своїй кар'єрі.

"У цьому немає жодних сумнівів, я маю намір залишатися у Формулі-1 щонайменше до 2028 року. Очевидно, що мені не все подобається в цьому середовищі, але мені подобається працювати з людьми, які мене оточують, і самі перегони. Хоча четверте місце, як в Маямі, – це не те, заради чого я це роблю. Але це завжди краще, ніж фінішувати останнім".

Нагадаємо, що в Імолі пройшла кваліфікація Гран-прі Емілії-Романьї, яку Макс Ферстаппен завершив другим. Він поступився лише лідеру чемпіонату Оскару Піастрі з Макларена.

Сама гонка на автодромі Енцо та Діно Феррарі відбудеться завтра, 18 травня, о 16:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що один з пілотів Формули-1 отримав штраф від стюардів за інцидент, що трапився під час кваліфікації.