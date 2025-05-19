Норріс: Ферстаппен був занадто швидким для нас, у Макларен не було відповіді на це

Пілот Макларен Ландо Норріс вважає, що його команда не могла боротися з Максом Ферстаппеном та Ред Булл за перемогу на Гран-прі Емілії-Романьї.

Слова 25-річного британця наводить Motorsport.

Вчора, 18 травня, Ферстаппен виграв гонку в Імолі. Нідерландец стартував з другого місця і в першому ж повороті зміг пройти напарника Норріса Оскара Піастрі, який здобув поул.

Після заїзду Ландо висловив думку, що у британської команди не було навіть шансів здобути перемогу.

"Думаю, друге місце – це найкраще, чого ми могли досягти сьогодні. Макс був швидким, Ред Булл був швидким, так що я не думаю, що у нас була відповідь на них – навіть у фінальному відрізку гонки. Просто довга гонка, багато варіантів, які з'являлися і зникали. Але я думаю, що друге місце – це найкраще, що ми могли зробити сьогодні. Тож я задоволений цим результатом. Макс був занадто швидким для нас", – заявив Норріс.

Нагадаємо, що вже цього тижня, 25 травня, відбудеться Гран-прі Монако. На нашому сайті можна ознайомитися з календарем та результатами всіх етапів Формули-1 сезону-2025.

Раніше стало відомо, що перемогою в Імолі Макс Ферстаппен повторив результат Міхаеля Шумахера в одному з важливих показників.