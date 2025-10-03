Хорнер спробував домовитися про роботу в одній з команд Формули-1

Колишній керівник Ред Булл Крістіан Хорнер зробив невдалу спробу домовитися про співпрацю з однією з команд Формули-1.

Про це повідомляє Motorsport.

У вересні була інформація, що Хорнер хоче повернутися до "королеви автоспорту", а одним з потенційних пунктів його призначення називався Хаас.

Бажання Крістіана переросло у дію: за словами керівника Хаас Аяо Комацу, Хорнер вийшов на зв'язок із американським колективом, щоб дізнатися про можливу роль у команді. Проте ці переговори ні до чого не призвели.

"Так, це правда, що він звернувся до нас. А потім один з наших хлопців провів ознайомчу розмову. І все. Далі нічого не зайшло. Все закінчено", – сказав Комацу.

Крістіан Хорнер шукає шляхи можливого повернення до Формули-1 після того, як його звільнили з посади керівника Ред Булл у липні після низки невдалих результатів.

У серпні компанія Ред Булл остаточно розірвала із ним усі зв'язки, звільнивши 51-річного британця з трьох підрозділів, у яких він обіймав посаду директора.

