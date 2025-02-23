Алонсо: Не враховуючи безпеку, раніше Формула-1 була кращою

Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо висловив сподівання, що Формула-1 у майбутньому повернеться до більш легких болідів, які краще звучать.

Слова 43-річного іспанця наводить La Voz de Ibiza.

Нандо попросили уявити, якою буде Ф1 через 25 років. Під час відповіді гонщик пригадав, якою "королева автоспорту" була раніше.

"Я хотів би бачити Формулу-1 не надто далекою від того, якою вона є зараз, але з деякими покращеннями. За останні 25 років найбільша зміна відбулася у сфері безпеки, що є позитивним моментом. Раніше пілоти, механіки та стюарди дуже ризикували", – сказав Алонсо.

При цьому він виділив моменти, які, на його думку, стали гіршими.

"Однак є аспекти, які погіршилися: машини стали занадто важкими, вони втратили характерний звук, перегони стали більш передбачуваними. Немає дозаправок, менше піт-стопів, а коли йде дощ, машини занадто великі і з шинами, які ускладнюють видимість. Сподіваємося, що через 25 років Формула-1 все ще буде безпечною, але з легшими, швидшими і більш видовищними болідами для публіки".

На початку року Фернандо Алонсо заявив, що нинішній контракт для нього може стати останнім у Формулі-1. Угода з Астон Мартін діятиме до кінця 2026 року.

Раніше Макс Ферстаппен зізнався про бажання виступити разом з Алонсо у гонці на витривалість 24 години Ле-Мана. За його словами, дворазовий переможець цієї гонки поділяє це бажання.