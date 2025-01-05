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Алонсо: Ймовірно, сезон 2026 року стане для мене останнім у Формулі-1

Олексій Погорелов — 5 січня 2025, 22:45
Алонсо: Ймовірно, сезон 2026 року стане для мене останнім у Формулі-1
Фернандо Алонсо
Instagram Фернандо Алонсо

Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо заявив, що його кар'єра у Формулі-1 може завершитися після того, як завершиться його чинна угода з командою, а саме після сезону 2026 року.

Слова 43-річного іспанця наводить GPBlog.

"Ймовірно – або, принаймні, для початку – це буде мій останній сезон у Формулі-1, оскільки мій контракт закінчується в кінці 2026 року. Тож це буде час результатів і час істини. Високі очікування.

З такими думками я точно почну сезон, тому що я не можу багато думати про майбутнє. На даний момент мій поточний контракт розрахований ще на два роки. Враховуючи мій вік та мотивацію, я не знаю, як все буде далі", – сказав Нандо.

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Але при цьому Алонсо не став виключати варіант, за якого він підпише новий контракт.

"Якщо сезон 2026 року пройде гладко, і ми будемо добре проводити час, і буде можливість поїздити ще один рік, напевно, я буду відкритий для цього.

Я не буду зачиняти двері заздалегідь, але я не буду починати сезон з такою думкою. Я буду брати участь у кожній гонці, навіть якщо це буде моя остання гонка, і я буду насолоджуватися кожною секундою".

Фернандо Алонсо дебютував у "королівських перегонах" у 2001 році. У сезонах 2005 та 2006 років він ставав чемпіоном світу, перервавши п'ятирічну гегемонію Міхаеля Шухамера.

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Останні два сезони іспанець провів у складі Астон Мартін, разом із яким рік тому він підписав новий контракт.

Раніше керівник британської команди Майк Крак подякував Фернандо Алонсо та Ленсу Строллу, які не знищили у ЗМІ колектив Лоуренса Стролла за слабкий болід у 2024 році.

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