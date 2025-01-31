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Ньюї: Я відчував, що не буду вірним собі, якщо залишуся в Ред Булл

Олексій Погорелов — 31 січня 2025, 18:12
Едріан Ньюї
Едріан Ньюї
Motorsport

Колишній технічний директор Ред Булл Едріан Ньюї, який перейшов на аналогічну посаду в Астон Мартін, висловився про свій відхід з австрійської команди.

Слова 66-річного британця наводить Motorsport.

"Думаю, якби ви сказали мені 12 місяців тому, що я покину Ред Булл, а потім почну все спочатку, я б сказав: "Ні, ти збожеволів". Але з різних причин я відчував, що не буду вірним собі, якщо залишуся в команді.

Тож першим складним рішенням було саме це: залишатися в Ред Булл чи ні? Очевидно, я прийшов до висновку, що, будучи чесним із самим собою, я не можу залишитися.

Я зрозумів, що насправді хочу продовжувати працювати, що мені буде нудно нічого не робити. І якщо я йду на роботу, то чому б не продовжувати робити те, що я завжди хотів робити і що мені подобалося", – сказав Ньюї.

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У травні 2024 року Ред Булл підтвердив інформацію про те, що Едріан Ньюї залишить команду після закінчення сезону.

А вже влітку Ньюї приєднався до Астон Мартіна, куди його покликав власник команди Лоуренс Стролл.

Нагадаємо, що новачок Феррарі Льюїс Гамільтон розбив болід Скудерії під час приватних тестів у Барселоні, чим сильно зіпсував сессію як собі, так і Шарлю Леклеру.

Астон Мартін Формула 1 Едріан Ньюї Ред Булл

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