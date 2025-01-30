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Схоже на розлучення: реакція Вольффа на Гамільтона у Феррарі

Олексій Погорелов — 30 січня 2025, 12:04
Льюїс Гамільтон в комбінезоні Феррарі
Льюїс Гамільтон
Феррарі

Керівник Мерседес Тото Вольфф поділився емоціями від перших фотографій Льюїса Гамільтона після переходу в Феррарі.

Слова 53-річного австрійця наводить Sky Sports.

"Це трохи схоже на те, як ви розлучаєтеся полюбовно, і все добре, а потім ви вперше бачите свого партнера з новою подругою!

Але я дуже радий за нього. І я сказав йому, що ці фотографії були знаковими, які він зробив. Вони були настільки добре підібрані, що Льюїс мене не здивував", – сказав Вольфф.

Льюїс Гамільтон виступав у складі "срібних стріл" протягом 12 сезонів. За цей час він шість разів ставав чемпіоном світу, а команда вісім сезонів поспіль вигравала Кубок конструкторів.

Але тепер 40-річний британець виступатиме за Скудерію, чий болід він вже встиг розбити під час тестів у Барселоні.

Раніше стало відомо, що Андреа Кімі Антонеллі, який замінить Гамільтона в Мерседес в новому сезоні, склав іспит з водіння та отримав права.

Льюїс Гамільтон Мерседес Формула 1 Феррарі Тото Вольфф

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