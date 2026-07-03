Пілот Хаас Естебан Окон може продовжити кар'єру в Астон Мартін після сезону-2026.

Про це повідомляє RacingNews365.

Французький гонщик розглядається як потенційна заміна Фернандо Алонсо, якщо іспанець вирішить піти з команди.

Естебан також може приєднатися до Астон Мартін як резервний пілот, якщо Алонсо залишиться у команді, що надасть йому шанс отримати місце бойового гонщика у 2028 році.

Окон виступає у Формулі-1 з 2016 року. З того моменту він їздив за Манор, Форс Індію, Рено та Альпін. У сезоні-2025 приєднався до американської команди Хаас.

За весь час має одну перемогу – на Гран-прі Угорщини-2021, та чотири подіуми.

Нагадаємо, що пілот Ред Булл Макс Ферстаппен також може змінити команду у 2027 році, а його найбільш імовірним новим місцем призначення вважається Макларен.

Також семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон наблизився до продовження контракту із Феррарі на сезон-2027.