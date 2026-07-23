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Хоче повторити шлях Вольффа: Горнер не піде в Астон Мартін без частки акцій та повної влади – ЗМІ

Микола Літвінов — 23 липня 2026, 13:58
Хоче повторити шлях Вольффа: Горнер не піде в Астон Мартін без частки акцій та повної влади – ЗМІ
Крістіан Горнер
Getty Images

Колишній керівник Ред Булл Крістін Горнер з великою часткою ймовірності не погодиться працювати в структурі Астон Мартін, якщо його посада буде передбачати підпорядкування вищому керівництву.

Про це повідомляє AutoRacer.

Як зазначається, 52-річний британець може посісти посаду в системі колективу з Сільверстоуна, лише в тому разі, якщо він підпорядковуватиметься безпосередньо раді директорів, або стане співвласником проєкту, за моделлю подібної до тієї, яку реалізував Тото Вольфф в Мерседес, що враховує володіння акціями компанії та керівництво.

Нагадаємо, що пілот Хаас Естебан Окон може продовжити кар'єру в Астон Мартін після сезону-2026.

Астон Мартін Горнер

Горнер

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