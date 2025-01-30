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Гамільтон розбив болід Феррарі під час тестів у Барселоні

Олексій Погорелов — 30 січня 2025, 10:17
Льюїс Гамільтон за кермом SF-23
Льюїс Гамільтон
Феррарі

Новачок Феррарі Льюїс Гамільтон потрапив в аварію під час приватних тестів Скудерії в Барселоні, чим зіпсував сесію не тільки собі, а ще й напарнику Шарлю Леклеру.

Про це повідомляє Motorsport.

Під час другого з трьох днів тестів семиразовий чемпіон світу не впорався з керуванням у 12 повороті та познайомив болід з огородженням автодрому Каталунья.

Команда повідомила, що 40-річний британець не постраждав, чого не скажеш про болід, який отримав пошкодження підвіски та аеродинамічних елементів кузова.

Через це тести Гамільтона достроково завершилися. Проблема заключалася ще й у тому, що Льюїс мав потім передати цей болід Леклеру.

Сьогодні мають завершитися тести італійської команди в Іспанії. Проте основні пілоти Феррарі не братимуть в них участь. Їхні місця займуть Антоніо Джовінацці та Діно Беганович.

Минулого тижня Гамільтон та Леклер проводили заїзди на домашньому автодромі Скудерії у Фіорано.

Нагадаємо, що відомий британський журналіст та телеведучий Джеремі Кларксон висловив сумнів щодо справжніх мотивів переходу Льюїса Гамільтона у Феррарі.

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