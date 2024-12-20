Расселл: Бен Сулаєм має сказати пілотам, у чому сенс ФІА, чим він та Федерація займаються

Пілот Мерседес Джордж Расселл закликав президента ФІА Мохаммеда Бен Сулаєма "висловити свою мету" в керівному органі автоспорту на тлі триваючого напруження у відносинах між ним та гонщиками.

Слова 26-річного британця наводить Motorsport.

"Я не знаю, що відбувається в його голові. Коли ми обговорювали це питання минулого разу, я сказав: "Що далі? Що буде далі?".

Я думаю, що було б чудово для всіх нас зрозуміти, яка мета і завдання ФІА. І я думаю, що було б дуже добре, якби президент пояснив нам, яку мету він ставить перед ФІА.

Можливо, ми змогли б поглянути на це з його точки зору. І, можливо, тоді у нас також буде більше розуміння", – сказав Расселл.