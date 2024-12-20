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Расселл: Бен Сулаєм має сказати пілотам, у чому сенс ФІА, чим він та Федерація займаються

Олексій Погорелов — 20 грудня 2024, 16:24
Расселл: Бен Сулаєм має сказати пілотам, у чому сенс ФІА, чим він та Федерація займаються
Джордж Расселл
Motorsport

Пілот Мерседес Джордж Расселл закликав президента ФІА Мохаммеда Бен Сулаєма "висловити свою мету" в керівному органі автоспорту на тлі триваючого напруження у відносинах між ним та гонщиками.

Слова 26-річного британця наводить Motorsport.

"Я не знаю, що відбувається в його голові. Коли ми обговорювали це питання минулого разу, я сказав: "Що далі? Що буде далі?".

Я думаю, що було б чудово для всіх нас зрозуміти, яка мета і завдання ФІА. І я думаю, що було б дуже добре, якби президент пояснив нам, яку мету він ставить перед ФІА.

Можливо, ми змогли б поглянути на це з його точки зору. І, можливо, тоді у нас також буде більше розуміння", – сказав Расселл.

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Нагадаємо, що кілька тижнів тому Мохаммед Бен Сулаєм доволі зухвало відповів Джорджу Расселлу, який є президентом Асоціації гонщиків Гран-прі, про те, куди Федерація витрачає гроші від штрафів.

Раніше стало відомо, хто зайняв місце Ліама Лоусона в Рейсін Буллз. Сам новозеландець отримав підвищення до статусу напарника Макса Ферстаппена у Ред Булл.

Мерседес ФІА Джордж Расселл

Джордж Расселл

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